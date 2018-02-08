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Gaziosmanpaşa'da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 3 gözaltı

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA) İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri Gaziosmanpaşa’da uyuşturucu madde satışı yaptığı iddia edilen 3 kişiyi düzenlediği operasyonla yakaladı

08 Şubat 2018 16:37

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA) İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri Gaziosmanpaşa’da uyuşturucu madde satışı yaptığı iddia edilen 3 kişiyi düzenlediği operasyonla yakaladı.

İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekiplerine Gaziosmanpaşa’da bulunan bir sitede uyuşturucu satıldığı bilgisi gelmesi üzerine ekipler çalışma başlattı. Polis ekipleri dün sitenin otoparkında düzenlediği operasyonda  İ.H.D.(34), M.Z.(27) ve H.T\'yi (30) yakalayarak  gözaltına aldı. Yapılan aramalarda 1 tüfek, 2 tabanca, 361,20 gram uyuşturucu madde, 4 hassas terazi, uyuşturucu madde hazırlamada kullanılan mikser, şeffaf poşet, 5 cep telefonu ve 5 bin 820 lira para ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin yapılan detaylı incelemesinde M.Z.’nin 7 farklı suçtan arama kaydının bulunduğu, 4 farklı suçtan da firari olarak arandığı, H.T.’nin ise 8 suçtan arama kaydı olduğu, 1 suçtan ise firari olarak arandığı belirlendi. Gözaltına alınan şüphelerin emniyetteki işlemleri devam ederken, polis ekiplerinin düzenlediği operasyon sitenin güvenlik kamerasına yansıdı. Polis ekipleri ele geçirdiği malzemeleri sergiledi.

(FOTOĞRAF)

 

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