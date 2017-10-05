Gaziosmanpaşa'da silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı(2)

İbrahim AKTÜRK-Mehmet İlkay ÖZER-Sinan BİLGİLİ/İSTANBUL,(DHA)-GAZİOSMANPAŞA\'da, içerisinde 3 kişinin bulunduğu otomobil, silahlı 2 kişi tarafından durdurularak kurşun yağmuruna tutuldu. Saldırıda yaralanan 3 kişi çevredeki hastanelere kaldırılırken, ağır yaralanan Ahmet Meciç hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Bölgeye özel harekat polisleri sevk edildi.

Olay, Barbaros Mahallesi 1009 Sokak üzerinde, saat 16.20 sıralarında meydana geldi. 34 ABA 781 plakalı içerisinde Ahmet Meciç, Burak Irmak, Mehmet Ali Bahadur\'un bulunduğu otomobilin önü, sokak çıkışında bir araç tarafından kesildi. Araçtan inen 2 kişi, durdurukları otomobili kurşun yağmuruna tuttuktan sonra olay yerinden kaçtı. Saldırıda, aracın içindeki 3 kişi de yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Saldırıda ağır yaralanan Ahmet Meciç, hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay nedeniyle bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri, çevrede delil topladı. Özel harekat timleri de olay yeri çevresinde güvenlik önlemi aldı. Polis, silahlı saldırının ardından araçla kaçan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Görgü tanıkları, saldırıya uğrayanlardan Mehmet Ali Bahadur\'un, olayın meydana geldiği yere yakın noktada kafe işlettiği ve arkadaşları Ahmet Meciç ve Burak Irmak ile birlikte kafeden çıktıkları öğrenildi. Polis ekipleri, kafe ve çevresinde de inceleme yaptı.

ADLİYEDEKİ SİLAHLI KAVGADA GÖZALTINA ALINMIŞ

Silahlı saldırıda yaralananlardan Burak Irmak\'ın ise, 21 Eylül tarihinde Çağlayan\'daki İstanbul Adalet Sarayı\'nda görülen bir davanın tarafları arasında çıkan silahlı kavgada gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldığı öğrenildi.



ARACIN ÜZERİNDE 16 KURŞUN İZİ

Polis ekiplerinin incelemesi sonucu saldırı sonucu aracın üzerinde 16 adet kurşun izi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, olay yeri çevresindeki güvenlik kameraları incelemeye aldı.

İKİ GRUBUN HESAPLAŞMASI İDDİASI

Emniyet yetkililerinden edinilen bilgiye göre yapılan soruşturmada; araçlarında saldırıya uğrayarak yaralanan 3 kişinin, iki kişinin öldürülmesiyle ilgili olarak aranan Volkan Reçber\'e yakın kişiler olduklarının belirlendiği, saldırıyı gerçekleştiren 2 kişinin ise yine polis tarafından aranan Emrah Sezer\'e yakın kişiler olduklarının tespit edildiği öğrenildi.

(FOTOĞRAFLI)