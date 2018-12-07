Gaziosmanpaşa'da polisi şehit eden 2 kişiye ağırlaştırılmış müebbet

Özden ATİK / İSTANBUL, (DHA)- GAZİOSMANPAŞA\'da 19 Eylül 2017\'de polisin şüphe üzerine durdurmak istediği araçtan açılan ateş sonucu polis memuru Anıl Kaan Aybek\'in şehit olduğu olaya ilişkin davada karar çıktı. Mahkeme, sanıklar Emre Yılmaz ve Halil İbrahim Şenol\'u \"Kamu görevi nedeniyle kasten öldürme\" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanıklar diğer suçlarda 10 yıl 9\'ar ay hapis cezasına çarptırıldı. Bir sanık hakkında ise beraat kararı verildi.

İstanbul 21. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde 4\'üncü celsesi görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Halil İbrahim Şenol ve Emre Yılmaz getirildi. Şehit polis Anıl Kaan Aybek\'in babası Çetin Aybek, annesi Hülya Aybek de duruşmada hazır bulundu.

SON SAVUNMALARINDA \"PİŞMANIZ\" DEDİLER

Duruşmada son savunması sorulan sanık Emre Yılmaz, \"Olay nedeniyle çok pişmanım. Sarhoştum, uyuyordum. Polis olduklarını bilmeden ateş ettim. Yakınlarından özür diliyorum\" dedi. Sanık Halil İbrahim Şenol da pişman olduğunu belirterek \"Yakalandığımız ana kadar polisin vurulduğunu bilmiyorduk. Bilseydik teslim olurduk\" diye konuştu.

İKİ SANIĞA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS

Mahkeme heyeti, sanıklar Emre Yılmaz ve Halil İbrahim Şenol \"Kamu görevi nedeniyle kasten öldürme\" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldılar. Sanıklar Yılmaz ve Şenol ayrıca \"Ruhsatsız silah taşıma\" suçundan 2 yıl 6 ay hapis 2 bin 400 TL adli para cezası, \"Görevi yaptırmamak için direnme\" suçundan 5 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası, \"Hakaret\" suçundan da 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldılar. Heyet, bu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.

BİR SANIĞA TÜM SUÇLARDAN BERAAT

Sanık Cem Engin Dere\'nin ise \"Kasten nitelikli öldürme\", \"Görevi yaptırmamak için direnme\", \"Hakaret\", \"Ruhsatsız silah taşıma\" suçlarından delil bulunamadığı gerekçesiyle beraatine karar verdi. Sanık Dere hakkındaki yurtdışına çıkamama tedbirinin karar kesinleşinceye kadar devamına da hükmedildi.



İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı\'nca hazırlanan iddianamede, 19 Eylül 2017\'de, saat 23.50 sıralarında Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde polis memurları ve çarşı mahalle bekçileri tarafından Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi 1190 Sokak içerisinde yol kontrolü yapıldığı sırada sanıkların içinde bulunduğu aracın durdurulduğu, ancak aracın hızlanarak uzaklaştığı belirtiliyordu. Bunun üzerine emniyet görevlilerinin birkaç kez dur ihtarında bulunarak ateş ettikleri, aracın hızlandığı ve şoför mahallinin yan tarafından hedef gözetilerek ateş edildiği ifade ediliyordu. Ekip arkadaşlarıyla kovalamacaya katılan polis memuru Anıl Kaan Aybek\'in alnından aldığı tek kurşunla vurularak kaldırıldığı hastanede öldüğü anlatılıyordu. Sanıklar Emre Yılmaz, Halil İbrahim Şenol ve Cem Engin Dere\'nin \"Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle bir kişiyi öldürme\" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi talep ediliyordu. Sanıklardan Emre Yılmaz ve Halil İbrahim Şenol hakkında \"Ruhsatsız silah bulundurma\" ve \"Hakaret\" ve \"Görevi yaptırmamak için direnme\" suçlarından ayrıca 3 yıl 9 yıl 10 aya kadar hapisleri; sanık Cem Engin Dere için ise 2 yıldan 6 yıl 10 aya kadar hapsi isteniyordu.



