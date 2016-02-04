Gaziosmanpaşa'da patlama: Olay yerinden ilk görüntüler

Gaziosmanpaşa'da otobüs durağına bırakılan şüpheli bir paket fünyeyle patlatıldı. Şüpheli paketin içinde dolu piknik tüpü olduğu belirlenirken, patlama esnasında yaralanan olmadı.

İHA'nın haberine göre, Gaziosmanpaşa Hekimsuyu Caddesi üzerinde bulunan otobüs durağına motosikletle gelen uzun namlulu silahlı iki kişi tarafından şüpheli paket bırakıldı. Şüphelilerin “Bomba” diyerek bıraktığı şüpheli paket paniğe neden oldu.

Vatandaşların ihbarı üzerine ise olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi aldı. Olay yerine sevk edilen bomba imha uzmanları özel kostümlerini giyerek hazırlıklarını tamamladı. Yol ise trafiğe kapatıldı.

Ekiplerin fünye yerleştirerek patlattıkları paketten piknik tüpü çıktı. Uzmanlar bomba süsü verilen dolu tüpü tekrar fünyeyle patlattı. Bomba süsü verilen tüp fünyeyle patlatılınca alevler adeta durağı sardı. O anlar ise saniye saniye kaydedildi. Patlamanın ardından durak adeta harabeye döndü.

Polis tüpü bırakan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.