T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Gaziosmanpaşa'da patlama

Gaziosmanpaşa'da bir lokantada patlama meydana geldi. Terörle Mücadele Şubesi ekipleri de patlama nedeniyle olay yerine sevk edildi.

16 Ekim 2008 03:00

Gaziosmanpaşa Pazariçi Mahallesi'ndeki bir büfede gaz sıkışması nedeniyle patlama meydana geldi. Patlama mahallede büyük panik yarattı. Polis ekipleri de herhangi bir terör saldırısı olabileceği şüphesiyle alarma geçti. Olay yerine çok sayıda polis itfaiye, sağlık ve İGDAŞ ekibi sevk edildi.

Terörle Mücadele Şubesi ekipleri de patlama nedeniyle olay yerine sevkedildi. Polis ekipleri çevre güvenliği alarak inceleme başlattı. Patlama sonrası çevredeki ev ve işyerlerinin camları kırıldı. Birçok araçta çevreye saçılan parçalardan zarar gördü.

Bu arada patlamanın meydana geldiği büfenin arkasında bulunan evde kalan ve büfenin sahibi olduğu öğrenilen Nadir Dümen ile oğlu patlama sonrasında paniğe kapılarak çatıya çıktı. İtfaiye ekipleri dükkan sahibi Dümen ile oğlunu merdiven ile aşağı indirdi. Patlamada ölen ya da yaralanan olmazken sokaklara dökülen vatandaşların yaşadığı panik gözlerinden okunuyordu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24