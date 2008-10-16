Gaziosmanpaşa'da patlama

Gaziosmanpaşa Pazariçi Mahallesi'ndeki bir büfede gaz sıkışması nedeniyle patlama meydana geldi. Patlama mahallede büyük panik yarattı. Polis ekipleri de herhangi bir terör saldırısı olabileceği şüphesiyle alarma geçti. Olay yerine çok sayıda polis itfaiye, sağlık ve İGDAŞ ekibi sevk edildi.



Terörle Mücadele Şubesi ekipleri de patlama nedeniyle olay yerine sevkedildi. Polis ekipleri çevre güvenliği alarak inceleme başlattı. Patlama sonrası çevredeki ev ve işyerlerinin camları kırıldı. Birçok araçta çevreye saçılan parçalardan zarar gördü.



Bu arada patlamanın meydana geldiği büfenin arkasında bulunan evde kalan ve büfenin sahibi olduğu öğrenilen Nadir Dümen ile oğlu patlama sonrasında paniğe kapılarak çatıya çıktı. İtfaiye ekipleri dükkan sahibi Dümen ile oğlunu merdiven ile aşağı indirdi. Patlamada ölen ya da yaralanan olmazken sokaklara dökülen vatandaşların yaşadığı panik gözlerinden okunuyordu.

