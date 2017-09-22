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GAZİOSMANPAŞA'DA ÖZEL HALK OTOBÜSÜ KAZA YAPTI: 4 YARALI

Haber-Kamera: Ersan SAN / İstanbul DHA Gaziosmanpaşa’da kontrolden çıkan özel halk otübüsü bariyerlere çarptı

22 Eylül 2017 19:32

Haber-Kamera: Ersan SAN / İstanbul DHA
Gaziosmanpaşa’da kontrolden çıkan özel halk otübüsü bariyerlere çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı. 
Kaza, saat 14.00 sıralarında Küçükköy Cebeci Caddesi üzerinde meydana geldi. Özel Halk Otobüsü A.Ş.\'ye bağlı özel halk otobüsü, şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan araç bariyerlere çarptı. Kazada şoför araçta sıkışırken, 3 yolcu da yaralandı. İtfaiye ekipleri şoförü sıkıştığı yerden çıkardı. 4 yaralı ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. 

Görüntü Dökümü:
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-Otobüsün yoldan kaldırılması
-Genel ve detaylar

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