Gaziosmanpaşa'da okul çevrelerinde ve metruk binalarda uyuşturucu denetimi

Erhan TEKTEN / İSTANBUL, (DHA) İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Gaziosmanpaşa\'daki bazı okullar ve metruk binalarda uyuşturucu denetimi yapıldı. Narkotik ekipleri, sokaklarda şüpheli gördükleri kişilere yönelik, Genel Bilgi Toplama (GBT) ve üst araması yaptı. Pazariçi Mahallesi\'nde de kentsel dönüşüm nedeniyle boşaltılan binaarda aramalar yapıldı. Narkotik köpeği \'Eros\' ile girilen metruk binalarda arama yapan polisler, kapısı kilitli ama içi boş binalara da girdi. Kapılardaki zincirler balyozlarla kırılarak girilen binaların içinde uyuşturucu izine rastlanmadı. Bu tür denetimlerin devam edeceği öğrenildi.

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