Gaziosmanpaşa’da molotoflu saldırı

Gaziosmanpaşa, Karayolları Mahallesi, Fatih Caddesi üzerinde kahvehaneye kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından molotof kokteyli atıldı. Camdan içeri atılan molotoflar, kahvehanede yangın çıkardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, polis ekipleri olay ile ilgili inceleme başlattı.



Edinilen bilgiye göre olay, saat 00:45 sıralarında Gaziosmanpaşa, Karayolları Mahallesi, Fatih Caddesi, 575. Sokak 2 numarada meydana geldi. Görgü tanıklarının verdiği bilgiye göre, yüzleri maskeli olan iki kişi ellerindeki molotof kokteyllerini kahvehanenin camından içeri atarak, olay yerinden kaçtı. Camı kırılan kahvehanede molotoflar atıldıktan sonra yangın çıktı.



Kahvehanede bulunan şahıslar olayı itfaiyeye ve polise bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Polis ekipleri, saldırı ile ilgili inceleme başlattı. Olay yeri inceleme ekibi, yerdeki cam parçalarını toplayarak inceleme yapmak üzere emniyete götürdü. Olay sonrası kahvehanenin içi duman altı oldu. Bazı masalar kullanılamaz hale geldi. Olay ile ilgili polis çevredeki bazı şahısları şüpheli olarak emniyete götürdü.



Kahvehanenin üst katında oturduğunu söyleyen İbrahim Varlı isimli görgü tanığı olayı şöyle anlattı: "İki sefer peş peşe attılar; ama ne atıldığını bilmiyorum. Bir patırtı geldi. Aşağıda olduğunu zannettim. Daha sonra baktım, dumanlar yükseliyor. Cama bile çıkmadık, korktuk. İki kişi kaçmış. Başları sarılıymış. Aşağıda görülmüş. Olayın neden olduğunu bilmiyorum. İlk kez bu mahallede böyle bir olay oldu. Gazi'de falan oluyordu ama buralarda ilk kez oldu."



