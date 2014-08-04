'Gaziosmanpaşa'da IŞİD saldırısı' iddiasının perde arkasında 'Mehdi' mi var?

Gaziosmanpaşa Karayolları Mahallesi’nde önceki gece IŞİD’e yakın olduğu söylenen bir grubun HDP’nin seçim bürosuna saldırdığı iddia edildi. Ancak mahalle sakinleri, bir futbol sahasında kendini “Mehdi” ilan eden bir kişinin sohbet toplantısı gerçekleştirdiğini, mahalledeki Fatih Camisi müezzini Ali Kazcı’nın da sohbete geldiğinde “Bu adam kendini mehdi ilan eden İskender Evrenosoğlu. Geri çekilin, dağılın” diyerek tepki gösterdiğini ve bunun üzerine arbede yaşandığını anlattı.

Milliyet'ten Arif Balkan'ın haberine göre, Gaziosmanpaşa’nın Karayolları Mahallesi Fatih Camii yanındaki Özkartal spor Kulübü tesislerinin içinde yer alan bir futbol sahasında kendilerini Sevgi ve Hoşgörü Derneği olarak tanıtan bir grup “Kuran ile Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (SAV” başlıklı bir etkinlik düzenledi.

Gösteri devam ederken iddialara göre bir grup mahalleli, “Bunlar şarlatan” diyerek etkinliği düzenleyen grupla tartışmaya başladı. Kısa süre sonra arbedeye dönüşen olaylarda çevreden aralarında HDP üyesi gençlerin de bulunduğu bir grup gencin de kavgaya dahil olmasıyla olaylar büyüdü.

Pompalı tüfek ve satırların da kullanıldığı iddia edilen arbedede 8 kişi yaralandı, iki araç tahrip oldu. Yaralananlar Taksim Acil Servis Hastanesi’ne kaldırılırken, HDP Urfa Milletvekili ibrahim ayhan da hastaneye gitti. BDP İstanbul da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Cumhurbaşkanı adayımız Selahattin Demirtaş’ın başarısına gölge düşürmek için düğmeye basan karanlık ellere izin vermeyeceğiz” dedi.

‘Bu adam Evrenosoğlu’

Sosyal medyada ilk olarak Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) destekçilerinin HDP Karayolları Seçim İrtibat Bürosu’na saldırdığı şeklinde haberler yayıldı. Milliyet, dün mahalleye giderek arbedenin nedenini araştırdı. Mahalleli ise olayın IŞİD’le ilgisi bulunmadığını söyledi. Mahalle sakinlerinden Erhan Anık, “HDP seçmeninin yoğun olduğu bir mahalle. Günler öncesinden duyurulan bu dini toplantı mahalle halkının ilgisini çekti. Akşam namazı bitti ve biz de Kuran etkinliğine katılmak maksadıyla alandaydık. Bu sırada mahalledeki caminin müezzini Ali Kazcı, ‘Bu adam kendini mehdi ilan eden İskender Evrenosoğlu. Geri çekilin, dağılın’ dedi. Camiden de anonslar yapılmaya başladı.

Evrenosoğlu kimdir?

İskender Evranosoğlu, Devlet Planlama Teşkilatı’nda çalışırken yazdığı Risalet Nurları adlı kitabı nedeniyle irticai faaliyette bulunduğu gerekçesiyle tutuklandı. Serbest kalınca çalışmalarına kaldığı yerden devam eden Evranosoğlu, kurduğu Mihr Vakfı aracılığıyla kendi İslam görüşünü yaymaya devam ediyor. Evronosoğlu’nu kamuoyu kendisini mehdi ilan etmesi ve bunun devamında gelişen tartışmalar çerçevesinde tanıyor. Evranosoğlu’nun ismi Ergenekon soruşturmasında tutuklanan eski asker avukat Serdar Öztürk’ün bürosunda ele geçirilen “İrticayla Mücadele Eylem Planı”nın “Medya Faaliyetleri” bölümünde de geçiyordu. Evrenosoğlu’nun Amerika’da yaşadığı öne sürülüyor.

HDP: Bize saldırı olmadı

Sosyal medyada IŞİD’e yakın olduğu söylenen bir grubun HDP’nin Karayolları seçim bürosuna saldırdığına dair iddiaları yalanlayan Gaziosmanpaşa HDP İlçe Başkanı Yaşar Arat da “Büromuza yönelik herhangi bir saldırı olmadı. Son günlerdeki gelişmeleri de işin içine katınca HDP’nin bir karanlık olaylar silsilesine çekilmek istendiği çok açık” dedi.