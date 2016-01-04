Gaziosmanpaşa'da doğalgaz faciası; anne ve 3 çocuğu öldü!

Gaziosmanpaşa'da anne ve 3 çocuğu ilk belirlemelere göre doğalgazdan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.

DHA'da yer alan habere göre olay, Gaziosmanpaşa Hürriyet Mahallesi Paşaçayırı Caddesi 140 numaralı apartmanın eksi birinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir lokantada çalışan Salih Üzüm arkadaşlarıyla sohbet etmek için gittiği dernek lokalinden eşini telefonla aradı. Uzun aramalara rağmen cevap alamayınca eve geldi.

Ailesini baygın halde buldu

Kapıyı açarak içeri giren Salih Üzüm, eşi Hediye (35) ile çocukları Baran (9), Rojhad (6) ve Zeynep'i (4) baygın halde buldu. Sinir krizi geçirerek bağırmaya başlayan baba Üzüm'ün sesini duyan komşu Çapan Albayrak, yukarı çıktığında anne ve çocukların yerde hareketsiz yattığını gördü. Yoğun gaz kokusunu fark eden Albayrak durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Anne ve 3 çocuğu öldü

İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis sevk edildi. Sağlık ekipleri, anne Hediye, çocukları Baran, Rojhad ve Zeynep Üzüm'ü Gaziosmanpaşa Taksim eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede anne ve 3 çocuğunun hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yeri inceleme ekipleri 4 kişinin hayatını kaybettiği dairede inceleme yaptı. İGDAŞ ekipleri de adreste inceleme de bulundu. İGDAŞ ekiplerinin yaptığı ilk incelemede dairede karbonmonoksit gazı ile doğalgaz sızıntısı tespit edildi.

Olayı anlatan Çapan Albayrak, üst kattan sesler duyarak daireye girdiğini belirterek " İçeri girdiğimde iki çocuk halının üzerinde biride küvette baygın yatıyordu. Diğer komşulardan yardım istedim kimse yardımına gelmedi. Gaz kokusu sebebiyle içeride fazla duramadım” dedi.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.