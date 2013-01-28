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Yaşam

Gaziosmanpaşa'da doğal gaz faciası: 5 ölü

İstanbul Gaziosmanpaşa'daki bir evde biri anne 4 çocuğu doğal gazdan zehirlenerek yaşamını kaybetti

28 Ocak 2013 00:12

Olay, akşam saatlerinde Gaziosmanpaşa Şemsipaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Özyapı ailesinden haber alamayan komşuları durumu işte olan babaya bildirdi. Eve gelen baba, eşi ve 4 çocuğunun cansız bedenleri ile karşılaştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis evdeki incelemesini sürdürürken, anne ve çocukların cenazeleri Özel Duygu ve Bilgi Hastaneleri'ne kaldırıldı. Olayda anne Hamide Özyapı, Gülay (16), Güliz  (13), Kamil  (11) ve Yusuf  (9) yaşamını yitirdi.

 

'İGDAŞ: Kaçak şofben zehirlenmeye neden oldu'

 

Gaziosmanpaya'da anne ve 4 çocuğunun hayatını kaybettiği olayla ilgili İGDAŞ'tan yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada şöyle denildi : 187 Doğalgaz Acil Hattı’na gelen ihbar üzerine olay yerine giden İGDAŞ ekiplerinin yaptıkları ilk incelemede doğalgaz tesisatına İGDAŞ’ın bilgisi dışında bacalı şofben bağlandığı ve şofbenin baca bağlantısının hermetik şofben gibi mutfak camından dışarı verilmek suretiyle uygunsuz bir şekilde yapıldığı tespit edilmiştir. Ortamda yüksek oranda karbonmonoksit gazı ölçülmüştür. Zehirlenmeye kaçak olarak bağlanan şofbenin bacasından sızan karbonmonoksit gazının sebep olduğu tahmin edilmektedir. Ölümler ile ilgili kesin sonuçlar olay yeri inceleme ekiplerinin detaylı araştırmaları sonucunda ortaya çıkacaktır.Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyoruz.

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