Gazinoda hesap kavgasında öldürüldü

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)- BURDUR\'un Yeşilova İlçesi\'nde 25 yaşındaki Şeref Akay, gazinoda hesap konusunda çıkan kavgada av tüfeğiyle vurularak öldü.

Yeşilova\'daki bir gazinoya dün akşam giden Şeref Akay, hesaba itiraz ederek tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iddiaya göre, gazino sahibi M.E.Y., Akay\'a av tüfeğiyle ateş etti. Karnından vurulan Şeref Akay, ağır yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Yeşilova Devlet Hastanesi\'ne götürülen Şeref Akay, kurtarılamadı. İnceleme ardından Akay\'ın cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi. Gözaltına alınan M.E.Y.\'nin ise sorgusunun ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.



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