'Gazinoda çalışan kadının şoförlüğünü yapmak orucu bozar mı?'

Dini konularda bilgi almak amacıyla Diyanetİşleri Başkanlığı tarafından kurulan Alo Fetva Hattı, Ramazan öcesi vatandaşın soru yağmuruna tutuldu.

Alo Fetva Hattı'na gelen sorulardan bazıları dikkat çekerken, bir vatandaşın "Gazinoda çalışan bir kadının şoförlüğünü yapmak orucu bozar mı?" şeklinde bir su yöneltmesi ise şaşırttı.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından başlatılan ve Antalya’da da 2 yıldır İl Müftülüğü tarafından uygulanan "190 ALO Fetva Hattı"nı dini konularda bilgi almak amacıyla arayanların sayısında Ramazan ayı nedeniyle artış oldu.

Antalya İl Müftü Yardımcısı Mustafa Aydın, vatandaşların günlük yaşantılar ile ilgili dini konularda bilgi almak için aradığı çağrı merkezinde 20 görevlinin hizmet verdiğini söyledi.İHA'da yer alan habere göre Çelik, 2 kadın ve 2 erkek vaizin vardiya sistemiyle 08.00’den 23.00’e kadar çalıştığı çağrı merkezini Ramazan ayında günde ortalama 110 kişinin aradığını belirtti. Aydın, kent merkezinde oluşturulacak iki "Dini Danışmanlık Merkezi" ile de vatandaşların aydınlatılacağını söyledi.

'Ramazan soruları artış gösterdi'

Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte ALO Fetva Hattı’na Ramazan, oruç, fitre ve zekatla ilgili soru sayılarının arttığını kaydeden Aydın, "Aile, yeminler, taharet, kadınların özel halleri ile ilgili sorular ağırlıkta geliyor. Bunların yanında, ’Evde süs köpeği beslemek caiz midir?’, ’Muska yaptırmak orucu bozar mı?’, ’Epilasyon caiz mi?’, "Boşandığım eşimle tekrar evlenmenin şartı nedir?’, ’Sakal kesmek caiz mi?’, ’Kadınların kabir ziyareti etmesinde sakınca var mı?’, ’Müslüman olmayan birinin kestiği hayvanın eti yenir mi?’, ’Balık tutmak orucu bozar mı?’, ’Reflü orucu bozar mı?’, ’Gazinoda çalışan bir kadının şoförlüğünü yapmak orucu bozar mı?’ şeklinde ilginç sorular geliyor. Görevlilerimiz sorulara içtenlikle cevap veriyor" ifadelerini kullandı.

Vaizlerin ilahiyat mezunu olduğunu ifade eden Aydın, "Vatandaşlarımızdan gelen sorulara görevlilerimiz, Diyanet İşleri Başkanlığının fetva bölümünden ve kendi bilgileri ışığında cevap veriyorlar. Fetva bir ihtiyaçtır. Yanlış bilginin doğrulanması yani doğru bilginin verilmesi amaçlanıyor burada. Günde ortalama 110 soruya arkadaşlarımız cevap veriyor" dedi.

'Gazinoda çalışan kadının şoförlüğünü yapmak orucu bozar mı?'

Alo Fetva Hattı’na gelen sorulardan bazıları şöyle:

Bir yıl önce eşimden boşandım, yeniden eski eşimle evleneceğim, dini nikah gerekir mi?

Mahkeme boşaması dini boşama yerine geçer mi?

Lazerle epilasyon caiz midir?

Araba yaptırdığım yer fatura almazsan şu fiyat, alırsan bu fiyat diyor, vergi kaçırmak, KDV ödememek caiz midir?

Vücuttaki aşırı kilo nedeniyle yağları ameliyatla aldırmak caiz midir?

Ev içinde köpek beslemek caiz midir?

Evlenecek maddi gücüm yok, şehvetime engel olamıyorum, hadım olmak caiz midir?

Bekar bir erkek, bekar bir kızla cinsel ilişkiye girmesi halinde haram olduğunu, zina olmadığını söylüyorlar. Bu doğru mudur?

Sakal kesmek haram mıdır?

Mutfağı basan karıncaları ilaçla öldürmek caiz midir?

Kadınların kabir ziyareti yasak mıdır?

Güvercin beslemek uğursuzluk getirirmiş bu doğru mudur?

İslam’da sünnet olmanın yeri var mı?

Bebek emzirmek oruç bozar mı?"

Gazinoda çalışan bir kadının şoförlüğünü yapmak orucu bozar mı?