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Gazinoda 2 kişinin öldüğü kavgaya 3 tutuklama

Atilla ATMACA/EREĞLİ (Konya), (DHA)- KONYA'nın Ereğli İlçesi'nde bir gazinoda meydana gelen 2 kişinin öldüğü bıçaklı ve silahlı kavga olayının ardından 3 kişi tutuklandı

20 Eylül 2017 15:28

Atilla ATMACA/EREĞLİ (Konya), (DHA)- KONYA\'nın Ereğli İlçesi\'nde bir gazinoda meydana gelen 2 kişinin öldüğü bıçaklı ve silahlı kavga olayının ardından 3 kişi tutuklandı.  
Olay, dün saat 02.00 sıralarında Ereğli- Adana karayolu Ziya Gökalp Mahallesi yakınlarındaki 60 yaşındaki Vehbi Yamaner\'e ait gazinoda meydana geldi. İnşaat işçisi 35 yaşındaki Semih Erdemli, iddiaya göre aralarında daha önceden husumet bulunan Vehbi Yamaner\'in gazinosuna gitti. Burada Semih Erdemli ve Vehbi Yamaner arasında tartışma başladı. Tartışmaya Yamaner\'in oğlu 30 yaşındaki Osman Yamaner, işyerinde çalışan 28 yaşındaki Emrah Şimşek ve Adem S. katıldı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Semih Erdemli, Vehbi Yamaner ve oğlu Osman Yamaner\'e bıçakla saldırdı. Göğsünden yaralanan Vehbi Yamaner kanlar içinde yere yığılırken Osman Yamaner de bacağından yaralandı. Bu sırada Emrah Şimşek de pompalı tüfekle Semih Erdemli\'nin üzerine ateş açtı. Göğsünden yaralanan Semih Erdemli ve diğer iki yaralı çağrılan ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Semih Erdemli ve Vehbi Yamaner yapılan tüm müdahaleye rağmen öldü. Tedavisi tamamlanan Osman Yamaner ile olaya karışan Emrah Şimşek ve Adem S. gözaltına alındı. 3 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.  

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