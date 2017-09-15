'Gazinocular Kralı' hayatını kaybetti

Bursa’da ‘Gazinocular Kralı’ olarak tanınan Köşküm Gazinosu’nun sahibi 72 yaşındaki Fahri Balcı, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Balcı’nın Koah hastalığı tedavisi görürken üç gün önce beynindeki damarın tıkanması sonucu yoğun bakıma kaldırıldığı öğrenildi.

Sinema sanatçısı Zerrin Egeliler’in eşi olan Balcı, bu sabah dokorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Balcı’nın cenazesi yarın ikindide Ulucami’de kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Fahri Balcı’nın sahibi olduğu Köşküm Gazinosu’nda, Güngör Bayrak, Ankara’da çırılçıplak soyunan Gonca Uyanık, Gülten Kızılkaya ve Zeynep Uludağ ile “Kadınları dövmek gerekir” dedikten sonra kendisi dayak yiyen tiyatrocu Levent Oran, Ajdar ve son olarak da Yıldız Tilbe’yi sahneye çıkarmıştı.