Gazinocular Kralı Fahrettin Aslan'ın mirası bölüşülemiyor!

15 yıl önce hayatını kaybeden Gazinocular Kralı Fahrettin Aslan'ın mirası için başlayan kavga büyüyor. Aslan'ın vefatından bir ay sonra mahkeme tarafından yapılan ve 24 pay olarak belirlenen mirasın 6 payı eşi Zeynep Arzu Aslan'a, 3 payı büyük oğlu Selçuk Aslan'a, 3 payı da kızı Esin Aslan'a verilirken, 12 pay da küçük oğlu Mehmet Aslan'ın oldu. Babası Fahrettin Alan'a 3 çocuğunun mirastan feragat ettiğine yönelik belge imzalatıldığını ifade eden ve kardeşi Mehmet Aslan’ın usulsüzlük yaptığını ileri süren Sacit Aslan savcılığa başvurdu, payını hile ile himayesine geçirdiği gerekçesiyle kardeşini ihbar etti.

Günaydın'dan Dilek Yaman'ın haberine göre; Mahkeme, Atilla Aslan'ın feragatin iptali için açtığı davanın kabulüne karar verdi. Sacit Aslan, babasını 'haksız tehdit, psikolojik cebir ve baskıyı aşan korkutmayla mirastan feragat sözleşmesi imzalatmakla' suçlarken, mirastan feragat etmesi için kendisine ödenmesi gereken 500 bin liranın da ödenmediğini belirtti. Mirastan 'aslan payını' alan Mehmet Aslan'ın mal kaçırma gayreti ile dolandırıcılık yaptığını ileri süren Sacit Aslan yeniden savcılığa başvurdu.

Sacit Aslan, Mehmet Aslan'ın, feragat sözleşmesinin iptali için açılan davada, mirasçıların el yazıları ile imzalarının olduğu kısmı sakladığını, hile ile kendisine ait payı haksız şekilde elde ettiğini iddia etti. İhbar sonrası Mehmet Aslan hakkında soruşturma başlatıldı.

"Ölüm döşeğinde imza attırıldı" iddiası

İddiaya göre, Fahrettin Aslan'a ölüm döşeğinde bazı çocuklarının mirastan feragat etmesi için sözleşme imzalatıldı. Ancak Adli Tıp Kurumu 4. İhtisas Kurulu, 2007 tarihli raporunda, babanın noter işlemlerinin yapıldığı tarihte fiil ehliyetine haiz olmadığını belirtti.