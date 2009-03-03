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Yaşam

Gazinin vasiyetini son anda hatırladılar

Ankara’da ölen Kore gazisinin "askeri törenle defnedilme" vasiyeti, cenaze musalla taşında bekletildiği sırada yakınlarınca hatırlandı.

03 Mart 2009 02:00

Ankara’da ölen Kore gazisinin "askeri törenle defnedilme" vasiyeti, cenaze musalla taşında bekletildiği sırada yakınlarınca hatırlandı.

Ankara’nın Şereflikoçhisar ilçesinde vefat eden Kore gazisinin "askeri törenle defnedilme" vasiyeti, cenazenin musalla taşında bekletildiği sırada yakınlarınca hatırlandı. Durumun ilçedeki Tatbikat Merkez Komutanlığı'na bildirilmesi üzerine Gazi Nebi Baykal'ın vasiyeti
son anda yerine getirildi.

Sarıkaya Mahallesi'nde dün 79 yaşında yaşamını yitiren Kore Gazisi Nebi Baykal için bugün Sanayi Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze namazından önce Baykal'ın yakınlarının gazinin "askeri törenle defnedilme" vasiyetini anımsaması üzerine durumu ilçedeki Tatbikat Merkez Komutanlığına haber verdi.

Başvuru üzerine camiye gelen bir manga inzibat, musalla taşında bekletilen gazinin tabutunu, Türk bayrağı ile sardı. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından, Gazi Baykal'ın Türk bayrağına sarılı tabutu askerlerce cenaze arabasına taşındı. Gazinin cenazesi daha sonra Şereflikoçhisar Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Şereflikoçhisar Kaymakamı Hasan Kürklü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Nebi Baykal'ın ilçedeki son Kore gazisi olduğunu belirterek, İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Yarışması'nda olduğu için gazinin cenaze törenine katılamadığını söyledi.

Gazinin cenaze töreniyle ilgili kendisine bir şikayetin gelmediğini kaydeden Kaymakam Kürklü, "Gazinin unutulması gibi bir durum söz konusu değil. Askeri tören kaymakamlık, garnizon ve askerlik şubesinin koordinasyonuyla düzenlenir. Eğer bir aksama varsa gereğini yaparız" dedi.

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