-GAZİLİLERDEN BEHZAT Ç'YE ÖDÜL ANKARA (A.A) - 06.04.2011 - Behzat Ç. dizisinin yönetmeni Serdar Akar, ''Film çekmeyi düşünüyoruz, en kısa zamanda çekeceğiz'' dedi. Gazi Üniversitesi öğrencileri tarafından, Behzat Ç. dizisine, ''Yılın en iyi çıkış yapan dizisi'' ödülü verildi. Dizi ekibi, Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesindeki ödül töreninde öğrencilerin sorularını yanıtladı. Dizinin yönetmeni Serdar Akar, ekipte yer alan oyuncuların çoğunluğunun Ankaralı olduğunu belirterek, Ankara'da olmaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi. Amatör oyuncuların oyunculuğu çok sevmesi ve çok çalışması gerektiğini ifade eden Akar, amatör oyunculuk yapan öğrencilere, ''Ancak başınıza bir öğretmen bulun, mümkünse iki tane bulun'' dedi. Akar, Behzat Ç'nin filmini yapmayı düşünüp düşünmedikleri sorusu üzerine Akar, ''Film çekmeyi düşünüyoruz, en kısa zamanda çekeceğiz'' diye konuştu. Behzat Ç. karakterini canlandıran Erdal Beşikçioğlu ise farklı karakterleri canlandırmanın zor olup olmadığı sorusu üzerine, ''Biz oyuncular meslek icabı arsızızdır. Herşeyi oynamak isteriz. Suyun önünde bir set yoksa, iyi metinler yoksa zorlanırız. Başarılı olmanın yolu bütünün bir parçası olduğunu hissetmekten geçer. Biz bütünün küçük parçalarıyız'' dedi. Behzat Ç. karakterindeki Ç'nin anlamının sorulması üzerine Beşikçioğlu, Ç'nin anlamını bilmediğini, kendilerinin de merak ettiğini söyledi. Saçlarını neyle yıkadığı sorusuna da Beşikçioğlu, zeytinyağlı sabunla yıkadığı yanıtını verdi. ''Gerçek hayatta da filmdeki kadar küfür ediyor musunuz'' sorusu üzerine Beşikçioğlu, ''Maalesef deformasyonlar oluyor. Eskiden küfür etmezdim. Bu mesleki bir deformasyon. Umarım bir an önce atlatırım'' dedi. Dizilerdeki çalışma koşulları hakkındaki soru üzerine de Beşikçioğlu, haftanın beş günü çalışıp iki gün tatil yaptıklarına dikkati çekerek, ''Biz şu anda olması gereken standarda en yakın çalışan dizi ekibiyiz'' dedi. Yönetmen olmayı düşünüp düşünmediği yönündeki soruya da Beşikçioğlu, kendisinin oyunculuğu sevdiğini ve yönetmenliği düşünmediğini belirterek, ''Bunu söylerken nefret ediyorum ama sinema yönetmen işidir'' yanıtını verdi. Söyleşinin ardından dizi ekibine ödülleri verildi.