Gazilik için Ankara'ya yürüyorlar

Uğur AYDIN- Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - TERÖRLE Mücadele Sırasında Yaralanıp Gazi Sayılmayanlar Derneği üyeleri \'gazilik unvanı\' taleplerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a duyurmak için İstanbul\'dan Ankara\'ya yürüyor.

Terörle Mücadele Sırasında Yaralanıp Gazi Sayılmayanlar Derneği üyeleri İzmit Anıt Park\'ta basın açıklaması yaptı. Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu oldukları dönemde katıldıkları operasyonlarda yaralanan, fakat devlet tarafından gazi sayılmayan dernek üyeleri, \'gazilik unvanı\' talepleri için İstanbul\'dan Ankara\'ya yürüyüş başlattı. İstanbul Maltepe\'de bulunan dernek binası önünden dün yola çıkan dernek üyeleri, bugün İzmit\'te bulunan Anıt Park\'a geldi. Burada toplanan grup, ellerinde \'Cumhurbaşkanından randevu istiyoruz\', \'Bizlere sahip çık paşam\' ve \'Yüreklerde gazi, resmiyette değiliz\' yazılı pankartlarla seslerini duyurmaya çalıştı.

TSK Sağlık Yönetmeliği\'nin uygulamış olduğu 1053 sayılı nizamname hükümleri doğrultusunda mağdur olduklarını söyleyen Terörle Mücadele Sırasında Yaralanıp Gazi Sayılmayanlar Derneği Başkanı Atilla Polat, \"Bizler Türk Silahlı Kuvvetleri emrindeyken, askerlik görevimizi yaparken silahlı çatışmada yaralandık. Bir gözünü kaybeden gazi sayılmıyor, kalbinde kurşunla yaşayan gazi sayılmıyor, 3 parmağını kaybeden gazi sayılmıyor, 7 kurşun yiyen gazi sayılmıyor\" dedi. Polat şöyle devam etti:

\"Gazi sayabilmemiz için fonksiyon kaybı olması gerekiyor. Bunun yanında yüzde 40\'ın üzerinde yaralanma şartı koşuluyor. Yüzde 40\'ın altında yaralanan bu vatan evlatları, polisler ve askerlerimiz hiçbir şekilde gazi sayılmıyor. Şu an Güneydoğu\'da terörle mücadelede görev yapan askerlerimiz olsun, polislerimiz olsun veya Suriye\'de görev yapan askerlerimiz olsun, bizim durumumuzda olanların hiçbiri gazi sayılmayacak. Bizler bu güne kadar yaptığımız girişimlerden hiçbir şekilde sonuç alamadık. Bizler için kanun teklifleri, soru önergeleri, araştırma önergeleri verildi. Her siyasetçi bize \'Tamam sizler gazisiniz, gönlümüzün gazisisiniz\' dedi ama sonuç olarak hiçbir ilerleme yok. Biz vatan için vurulduk. Biz çocuklarımıza gazi olduğumuzu ispat etmek istiyoruz. Biz ay yıldızlı bayrakla defnedilmek istiyoruz. Kimse bunu bize çok görmesin.\"

Atilla Polat, mağduriyetlerini Cumhurbaşkanı\'na duyurmak istediklerini ifade ederek, şunları söyledi:

\"Cumhurbaşkanımıza sesimizi duyurmak için 3 günlük bir yürüyüş kararı almış bulunuyoruz. Yürüyüşümüze İstanbul Maltepe\'de bulunan derneğimizden başladık. Bugün İzmit\'te yürüyüşümüz devam edecek. Pazartesi günü de Ankara\'da yürüyüşümüzü sonlandıracağız. İnşallah Cumhurbaşkanımız bizi duyar ve inşallah bizlere sahip çıkar.\"

CHP\'Lİ HÜRRİYET\'TEN DESTEK

Dernek üyelerine destek veren CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, \"Bu insanların suçu günahı ne? Bu insanları oraya devlet göndermedi mi? Devlet için mücadele etmediler mi? Millet için mücadele etmediler mi? Bu insanlar eğer bu uzuv kayıplarını, bu vücutlarında taşıdıkları mermileri, şarapnel parçalarını askere gitmeden önce taşıyor olsalardı devlet askere gönderecek miydi? \'Askerliğe elverişlidir\' diyecek miydi? Demeyecekti. Bu insanların gazilik onuru, gazilik hakları, gazilik madalyaları bir an önce hiç geciktirmeden verilmelidir\" diye konuştu.



FOTOĞRAFLI