Gazilerin dört ayaklı yardımcıları

Amerikan ordusu, Irak ve Afganistan’da süren çatışmalarda yaralanan askerlerin psikolojik sorunlarının çözümünde yeni bir müttefik kazandı: bakıcı köpekler.



Çatışmalarda yaralanarak sakat kalan askerlerin tedavi edildiği Walter Reed Askeri Tıp Merkezi’nde görevli uzmanlar, travma sonrası stres bozukluğu yaşayan gazilerin topluma yeniden kazandırılması için yardımcı köpekleri kullanıyor. 3 yıl önce tek bir köpekle başlayan programda şu anda onlarca bakıcı hayvan kullanılıyor.



Uzuvlarını kaybeden askerlerin, hayatlarının geri kalanında ihtiyaçlarını başkalarına muhtaç olmadan sürdürmeleri için özel eğitimli köpeklerle askerler bir araya getiriliyor. Harvey Naranjo, 3 yıl önce Labrador cinsi köpeği Deuce ile askerlere yardımcı olmak için çalışmalarına başlamış.



Programdaki köpekler, üsse getirilen yaralı askerlerin temel ihtiyaçlarına cevap verebilmek için 50’ye yakın komuta göre hareket edebilecek şekilde yetiştiriliyor. Komutlar arasında protezlerin takılıpı çıkarılmasına yardım, eşyaların getirilip götürülmesi, kapıların açılıp kapatılması ve acil durumlarda başka insanların yardıma çağırılması da yeralıyor.