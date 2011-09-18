-Gazilerin anıları kitaplaştırıldı SAMSUN (A.A) - 18.09.2011 - Samsun'un İlkadım Kaymakamlığı, Kore gazilerinin anılarını ''Samsun'da Yaşayan Kore Gazilerimiz'' adlı kitapta ölümsüzleştirdi. İlkadım Kaymakamı Zafer Orhan, Kore gazileri için kitap hazırladıklarını söyledi. Gazilerin anılarının yaşatılması için hazırlanan kitapları Gaziler Günü'nde anı olarak dağıtacaklarını belirten Orhan, ''Samsun'da 72 Kore gazimiz vardı, bunların hepsine ulaşmaya çalıştık ancak 5'i vefat etmiş, 4 kişiye de ulaşamadık. Bazılarıyla da yatalak oldukları için görüşemedik. Ulaştığımız 62 gazimizin anılarını topladık. Yaklaşık 1,5 yıl süren çalışmamızın sonucunda çok değerli bir kitap hazırlamış olduk. Gazilerimiz için çok büyük bir çalışma değil ama gazilerimizin bir kitapla hatırlanıyor olması onları çok mutlu etti'' dedi. Samsun Muharip Gaziler Derneği Başkanı Ahmet Diril ise İstiklal Savaşı'nda dünya tarihine altın harflerle yazılan Türk gazilerinin bir eseri olmamasının üzücü olduğunu kaydetti. Yaşları 80'i bulan Kore gazilerinin unutulmaması için kitap hazırladıklarını ifade eden Diril, ''Türk askerlerinin dünyada adaleti ve barışı sağlamak için 1950'de Kuzey Kore, Güney Kore Savaşı'nda Türk milletini temsilen 5 bin 83 kişilik Türk tugayı Güney Kore'ye gitmiştir. Burada yapılan kahramanlık çok yüce ve yüksektir. Kore gazilerimizden dinlediğimiz anıları, gelecekte insanlarımıza ışık tutması için kitaplaştırdık. Kore Savaşı'nda Türk askerleri, Amerikan ordularını çemberden kurtaracak kahramanlıklar sergilemiştir'' diye konuştu. Kitapta anılarına anlatan Kore gazisi Selahattin Erzincan (81), Güney Kore'ye gönüllü gittiğini bildirdi. Güney Kore'ye İskenderun'dan gemiyle gittiklerini, gemiden iner inmez ilk Türk şehidinin verildiğini belirten Erzincan, şunları ifade etti: ''Gemide tüm arkadaşlarımızla vedalaştık. Gemiden inerken rastgele gelen bir kurşunla arkadaşım şehit düştü. 6 arkadaştık, en yakın arkadaşım da yine Kore'de şehit oldu. Korede şehit olan asker arkadaşımın resmini 61 yıldır cebimde taşıyorum.'' Kore'de Türk askerlerinin başından birçok ilginç olay geçtiğini belirten Erzincan, şunları kaydetti: ''Kore'de 1052 rakımlı tepede savaşan bir Türk askeri orada ayakta şehit düştü. Şehit olan askerimize bir kabin yapıldı. Kabinin üzerine Türk bayrağı konuldu. Düşman birliklerinin havan topu atışlarından biri bile şehidimizin kabinine düşmedi. Kabinin sağına soluna havanlar isabet etti ancak bir tanesi bile üzerine gelmedi. Yani Türk askerleri sadece Çanakkale'de mucizelerle karşılaşmadı. Kore'de de mucizeler bizi yalnız bırakmadı. Herkesin şahit olduğu bir olay daha var. Bir arkadaşımız sabah namazını cephenin hemen arkasında kılarken 17 Çin askeri etrafında silahlarını bırakarak teslim oldu. Namazı kılan arkadaşımız etrafındaki Çin askerlerini görünce eline silahını alarak onları karargaha getirdi. Olayı şaşkınlıkla karşılayan komutanımız, 'tek başına bu kadar askeri nasıl esir aldın' diye sordu. O da, ''Komutanım. Ben namaz kılarken Çin askerleri silahlarını yere bırakmış, ellerini havaya kaldırmış etrafımda bekliyorlardı. Namazımı bitirdikten sonra silahımı aldım ve onları karargaha getirdim' diye cevap verdi. Komutanımız daha sonra tüm askerlerin yanında esirlere sordu, 'Bu asker sizi tek başına nasıl esir aldı'. Çin askerleri de namaz kılan askeri hiç görmediklerini, kendilerini yeşil ve mavi bereli süvarilerin esir aldığını söyledi.''