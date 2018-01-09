Gazileri darp eden şüpheliler hakkında 24 yıla kadar hapis istemi

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara'da iki gaziyi darbeden şüphelilerden Doğan Çiçek hakkında 24, Tamer Görkem hakkında 20 yıl hapis cezası istemiyle iddianame hazırladı.

Etimesgut ilçesinde aileleriyle seyahat eden Güneydoğu gazileri Muzaffer Oktay ve İbrahim Kızılkaş, karayolunda 5 kişi tarafından araçla taciz edildiklerini ileri sürerek, yol güzergahındaki benzin istasyonuna girmiş, şüpheliler, yürüme engelli gaziler ile olaya müdahale etmek isteyenleri darp etmişti. Olayın ardından Etimesgut İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gazileri darbettikleri iddia edilen Doğan Ç, Osman Y, Enes K, Batuhan Ö. ve Barış Y'yi gözaltına almıştı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Doğan Ç. ile Tamer G. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmış, diğerleri savcılık kararıyla serbest bırakılmıştı.

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