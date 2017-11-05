Ankara'da 2 gaziyi darp eden 5 zanlı gözaltına alındı

Ankara'da 2 gaziyi darbettikleri ileri sürülen 5 zanlı gözaltına alındı.

Etimesgut ilçesinde aileleriyle seyahat eden Güneydoğu gazileri Muzaffer Oktay ve İbrahim Kızılkaş, karayolunda 5 kişi tarafından araçla taciz edildiklerini ileri sürerek, yol güzergahındaki benzin istasyonuna girdi.

Gazileri araçlarıyla takip eden şüpheliler de benzin istasyonuna geldi.

Şüpheliler, yürüme engelli gaziler ile olaya müdahale etmek isteyenleri de darbederek olay yerinden kaçtı.

Yaralanan gaziler, 112 Acil Servis ekiplerince Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olayın ardından Etimesgut İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gazileri darbettikleri iddia edilen Doğan Ç, Osman Y, Enes K, Batuhan Ö. ve Barış Y'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz da darbedilen gazileri arayarak, geçmiş olsun dileklerini iletti.