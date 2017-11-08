Gazilere saldıran kişinin annesi: Oğlum terörist muamelesi görüyor

Ankara'da trafikte çıkan ’yol verme’ tartışması sonucunda gazi Jandarma Astsubay Çavuş Muzaffer Oktay ve gazi Jandarma Uzman Çavuş İbrahim Kızılkaş’a saldıran Doğan Çiçek’in annesi Feyza Çiçek gazilerden özür dileyerek, "Benim oğlum terörist olarak yargılanıyor, terörist muamelesi görüyor. Eşkiya deniliyor" dedi. Baba Sayim Çiçek ise, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin açıklamalarına tepki göstererek "İki kez Devlet Bahçeli’nin kapısına gittim, beni içeri almadılar. Bizim terör ile bir ilgimiz yok" diye konuştu.

Ankara'da trafikte çıkan ’yol verme’ tartışması sonucunda gazi Jandarma Astsubay Çavuş Muzaffer Oktay ve gazi Jandarma Uzman Çavuş İbrahim Kızılkaş’a saldıran Doğan Çiçek’in annesi Feyza Çiçek gazilerden özür dileyerek, "Benim oğlumu suçuyla yargılasınlar ama terör damgası vurup da yargılamasınlar" dedi. Baba Sayim Çiçek ise, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin açıklamalarına tepki göstererek 'İki kez Devlet Bahçeli’nin kapısına gittim, beni içeri almadılar. Bizim terör ile bir ilgimiz yok' diye konuştu. Akşam saatlerinde gelen son dakika haberine göre ise Milli Savunma Bakanlığı, Ankara'da iki gazinin darp edilmesine karışan şüphelilerden şikayetçi oldu ve gazilerin yanında davaya katılma talebinde bulunuldu.

Ankara’da gazi Jandarma Astsubay Çavuş Muzaffer Oktay ve gazi Jandarma Uzman Çavuş İbrahim Kızılkaş, 3 gün önce trafikte çıkan ’yol verme’ tartışması sonucunda diğer araçtaki 4 kişinin saldırısına uğradı. 2 gazi ve otomobilde bulunan yakınları, kendilerini takip eden 4 saldırgan tarafından dövüldü. 1’i çocuk, 6 kişi hastanede tedaviye alınırken, olay anı da güvenlik kameralarına yansıdı. Türkiye'yi ayağa kaldıran olay sonrası Benzin istasyonunda gazilere saldıranlar 6 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Tamer Görkem ve Doğan Çiçek tutuklandı.

Şüphelilerden Doğan Çiçek’in annesi Feyza Çiçek, kendilerinin böyle bir kavgayı onaylamadıklarını belirterek, gazilerin oğlu Doğan Çiçek’e arabayla çarpıp kaçtığını ve olayın bu nedenle başladığını söyledi.

"Oğlum terörist muamelesi görüyor"

Daha sonra gazilerden özür dileyen Feyza Çiçek, "Gazilerimizden çok çok özür diliyorum. Tüm milletimizden, devletimizden özür diliyorum. Benim oğlum terörist olarak yargılanıyor, terörist muamelesi görüyor. Eşkiya deniliyor. Gelsinler, sorsunlar, baksınlar, araştırsınlar bizim terör örgütüyle alakamız yok' dedi.

"Onları tanımıyoruz, kastımız yok"

Ben oğlumun yanına hastaneye gitmeden önce ’Geçmiş olsun’ demek için ailenin yanına gittim. Ama gazimizin eşi bana, ’Sizler teröristsiniz’ diyerek bana hakaretler etti. Ben onlara özür dilemek için gittim. Biz onları tanımıyoruz. Herhangi bir kastımız yok. Benim oğlum tecilini bozdurdu, 3 ay sonra askere gidecekti" diye konuştu.

"2 kez Devlet Bahçeli'nin kapısına gittim, beni içeri almadılar"

Baba Sayim Çiçek ise, Devlet Bahçeli’nin konuyla ilgili açıklamalarına tepki göstererek, "İki kez Devlet Bahçeli’nin kapısına gittim, beni içeri almadılar. Bizim terör ile bir ilgimiz yok. Bahçeli bey açıklamalarında ’elleri kırılacak, ayakları kırılacak’ diyor. Büyük bunu yaparsa biz ne yapalım? Mağduruz yani. Kim ister çoluğunun çocuğunun gaziye vurmasını" dedi.

"Oğlumun hayatından endişeleniyorum"

Oğlu Doğan Çiçek’in cahillik yaptığını ve bu cahilliğini asla onaylamadığını belirten anne Çiçek, "Yaptığının cezasını elbette çekecek ama sosyal medyadan, televizyon ekranlarından tehditler alıyoruz. Ben oğlumun hayatından dahi endişeleniyorum. Biz bu hale gelmek istemezdik. Asla istemediğimiz bir durum bu. Herkes tek taraflı dinliyor. Yargısız infaz yapıyorlar. Devlet büyüklerimden yardım istiyorum, bana yardımcı olsunlar.

"Bunları hak etmedik, gazi olduğunu bilmiyordu"

Gazi değil kim olursa olsun ben oğlumun yaptığını onaylamam. Ama bu talihsiz olayı yaşadığımız için çok üzgünüz. Oğlumun suçu neyse onunla yargılanmasını istiyorum. Terörist diyorlar. İsimlerinin ifşa ediyorlar. Bizimde şehitlerimiz gazilerimiz var. Biz bunları haketmedik. Oğlum gazi olduğunu bilmiyordu. Cumhurbaşkanlığına dilekçe verdim. Gerekenlerin yapılmasını istedim. Cumhurbaşkanıma derdimi anlatmak istedim. Benim oğlumu suçuyla yargılasınlar ama terör damgası vurup da yargılamasınlar" dedi.