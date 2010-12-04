-GAZİLERDEN KILIÇDAROĞLU'NA ZİYARET ANKARA (A.A) - 04.12.2010 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bayramda ziyarette bulunduğu TSK Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi'nde tedavi gören iki gazi, arkadaşları adına CHP liderini ziyaret etti. CHP'den yapılan yazılı açıklamaya göre, gaziler, Kılıçdaroğlu'nu dün parti genel merkezinde ziyaret ederek, bir süre önce geçirdiği ameliyat nedeniyle geçmiş olsun dileklerini ilettiler. Açıklamada, Şırnak'ta mayın patlaması sonucu iki kolunu, bir bacağını ve bir gözünü kaybeden gazi Yılmaz Yiğit ile üç ayrı çatışmada yaralanan gazi Koray Gürbüz'ün ziyareti arkadaşları adına yaptıkları belirtildi. Gazi Yılmaz Yiğit'in Genel Başkan Kılıçdaroğlu'na, ''Siz sadece Ramazan ve Kurban bayramında değil, TSK Rehabilitasyon Merkezi'ne benim nikah şahidim olarak da gelmiş, gazi arkadaşlarımızla bizim mutluluğumuzu paylaşmıştınız. Size arkadaşlarımız adına da teşekkürlerimizi, geçmiş olsun dileklerimizle saygılarımızı ve sevgilerimizi getirdik'' dediği kaydedildi. Gazilerle bir süre sohbet eden Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun da sadece Rehabilitasyon Merkezi'nde dedavi gören değil bütün gazilere selam ve sevgilerini ilettiği ve ''Hepimiz biliyoruz ki sizler ülkemizin onuru ve fedakarlık timsalisiniz'' dediği belirtildi.