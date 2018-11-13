Gaziler ve şehit ailelerinden Başkan Ertürk'e destek

Hasan POLAT/ANKARA, (DHA)- ANKARA\'da, Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, FETÖ/PDY\'nin sözde Kanada sorumlusu Faruk Aslan tarafından tehdit edilmişti. Şehit Yakınları ve Gaziler Federasyonu üyeleri ölümle tehdit edilen Başkan Ertürk’ destek verdi.



​FETÖ tarafından 15 Temmuz 2016\'da gerçekleştirilen darbe girişiminin komuta merkezi olan Ankara\'daki Akıncı Üssü\'nden kalkarak halkı, TBMM\'yi ve devlet kurumlarını bombalayan F-16\'ları engellemeye çalışırken 9 şehit, 92 gazi veren Kahramankazanlıların yaptığı direnişi örgütleyen Belediye Başkanı Lokman Ertürk, terör örgütü üyesi Faruk Aslan tarafından tehdit edilmişti. FETÖ\'nün sözde Kanada sorumlusu Faruk Aslan\'ın, internette yayınlanan video kaydında Başkan Ertürk\'ü hedef alarak, \"O Kahramankazan muhtarı Lokman Ertürk var ya. Ben Türkiye\'ye gelirsem Lokman\'ı, Kazan meydanında asarım\" dediği belirlendi. Şehit Yakınları ve Gaziler Federasyonu üyelerinden, hedef gösterilerek, ölümle tehdit edilen Başkan Ertürk’e destek geldi. Sincan Cezaevi önünde toplanan şehit yakınları ve gaziler yaptıkları basın açıklamasıyla Ertürk’e destek verdi.



Şehit Yakınları ve Gaziler Federasyonu Başkanı Levent Yücel burada yaptığı açıklamada, burada hain terör örgütü FETÖ’nün 15 Temmuz’da kalkıştığı darbe ve işgal girişimini bir kez daha lanetlemek ve yurt dışındaki FETÖ üyelerinin Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk’e yönelik sosyal medyadan yapılan kalleş saldırıları kınamak için toplandıklarını söyledi. Başkan Yücel, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:



‘BU TÜR TEHDİTLER, ALÇAKLIKTIR VE ASLA KABUL EDİLEMEZ’



“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın dik duruşu sonucu kahraman milletimizin azim ve kararlılığı ile çok şükür hain darbe ve işgal girişimini hep birlikte püskürttük. 15 Temmuz gecesi aziz milletimiz, vatanımızı böldürtmeyerek, bayrağımızı indirtmeyerek, ezanlarımızı susturtmayarak adeta bir destan yazdı. Yurtdışında yaşayan ve 15 Temmuz’un ardından yurtdışına kaçan hain FETÖ terör örgütü üyeleri günümüzde de boş durmamaktadır. Ülkemizi, milletimizi birlik ve beraberliğimizi hedef almaya devam etmektedir. Bunun en büyük örneği, 15 Temmuz ve sonrası kahramanca ve yiğitçe FETÖ’cülere karşı verdiği mücadele sonucunda Kazan ilçemizin kahraman unvanı almasına öncülük eden Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk’ü hedef göstermesidir. Bu bağlamda, 15 Temmuz darbe girişiminde Akıncı Üssü’ndeki FETÖ’cüleri engellemek için sivil halkı örgütleyen, F-16\'ları engellemeye çalışırken şehit ve gazi veren Kahramankazan’ın cesur Belediye Başkanı Lokman Ertürk, son zamanlarda yurt dışındaki alçak vatan haini FETÖ’cüler tarafından sosyal medya aracılığıyla tehdit edilmektedir. Şanlı devletimizin vatan savunmasında ‘Kahraman’ unvanını almış, milli iradenin temsilinde canını feda ederek mücadele eden Kahramankazan ilçemizin şehit yakınlarına ve gazilerimize her daim destek veren Kahramankazan Belediye Başkanına bu tür tehditler, alçaklıktır ve asla kabul edilemez. Kahramankazan Belediye Başkanımıza yapılan alçak tehdidi yapan FETÖ’cüleri, Şehit Yakınları ve Gaziler Federasyonu olarak şiddetle kınıyoruz. Buradan hainlere, işbirlikçilerine ve destekçilerine, emperyalist güçlere bir kez daha sesleniyoruz. Milletimizi bölemeyeceksiniz, bayrağımızı indiremeyeceksiniz, vatanımızı parçalayamayacaksınız, devletimizi yıkamayacaksınız, ezanlarımızı susturamayacaksınız. İstiklal ve istikbalimiz için şahadet şerbeti içen başta 15 Temmuz şehitlerimiz olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum.”



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Federasyon Başkanı Levent Yücel’in açıklaması

Şehit eşi ve oğlu ile birlikte gazi olan Türkan Güder’in açıklaması

Şehit yakınlarının tepkileri

Cezaeviönünden detay

KJ: Haber-Kamera: Hasan POLAT/ANKARA, (DHA)-