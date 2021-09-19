Gaziler, ÖTV'siz araç sunulduğu iddiasını yalanladı

Gazi olan Mehmet Çelik, gaziler için ÖTV’siz araç olanağı sunulduğunun iddia edildiğini ancak böyle bir durumun olmadığını, ortopedik engeli olanların ÖTV’siz araç alabildiğini aktardı.

Gaziler, Ankara’da gelenek haline getirdikleri eğlence ve Anıtkabir ziyareti programını, 13. kez gerçekleştirdi. Ankara Harley Davidson HOG Motor Grubu üyelerinin de yer aldığı program kapsamında gaziler, bir alışveriş merkezinde eğlence programı düzenledi. Yaklaşık 3 saat süren programın ardından kortej düzenleyen gaziler ve motor grubu üyeleri, Anıtkabir’i ziyaret etti.

19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla yüzlerce gazi, Ankara’da bir araya gelerek, Anıtkabir’i ziyaret etti. Gazilerin sorunlarına değinen gazi Mehmet Çelik, Gaziler Günü nedeniyle bazı markalarda indirim yapılacağının açıklandığına değinerek, "İndirim bizi onore etmiyor, kendimizi rencide olmuş görüyoruz. Gazilerin, yaşam standartlarının yükseltilmesine ihtiyacı var. 2.5 liralık simide gazi kartımı göstereceğim ve 50 kuruş indirim yapacaklar... Bu hangi mantığa sığar? Dalga mı geçiyorlar benimle?" tepkisini gösterdi.

"ÖTV'siz araç için bir şart var, o da gazinin ölmesi"

Gaziler için ÖTV’siz araç olanağı sunulduğunun iddia edildiğini ancak böyle bir durumun olmadığını, ortopedik engeli olanların engelli raporu ile ÖTV’siz araç alabildiğini aktaran Çelik, "Biz gazilerimize ÖTV’siz araç verdik’ diyorlar ama bir şart var, o da gazinin ölmesi. Gazi ölürse, eşi veya çocuğu ÖTV’siz araç alabiliyor. Bir diğer konu da maaş kesintisi. Ben vefat ettiğimde, bana ödenen gazilik maaşı, yüzde 25’i kesilerek aileme ödenecek. Eşimin sosyal güvencesi varsa da yüzde 50’si kesilecek" diye konuştu.