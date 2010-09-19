-GAZİLER İÇİN ULUS ATATÜRK ANITI'NDA TÖREN ANKARA (A.A) - 19.09.2010 - Gaziler Günü dolayısıyla Ulus Atatürk Anıtı'nda tören düzenlendi. Tören, Ankara Valisi Alaaddin Yüksel'in Ankara Valiliği, Ankara Garnizon Komutanı Korgeneral Yaşar Güler'in Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve diğer bazı kurum temsilcilerinin kurumları adına çelenk koyması ile başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın söylenmesinin ardından TSK adına konuşan Kurmay Binbaşı Ejder Yıldırım, şehitlerin nurlanmış, gazilerin ise onurlanmış askerler olduklarını söyledi. Türk milletinin canından aziz bildiği vatan topraklarını her zaman kahramanca koruduğunu dile getiren Yıldırım, Türk milletinin şehitlerini ve gazilerini hiçbir zaman unutmayacağını belirtti. Vatanın bütünlüğü ve bağımsızlığı için binlerce insanın şehit veya gazi olduğunu ifade eden Yıldırım, ''Herkes bilmelidir ki; her ne şekilde olursa olsun vatanımızın bütünlüğünü hedef alan hain eller, kahraman güvenlik güçlerimiz ve vatansever Türk insanının mücadele azmi ve kararlılığı karşısında yok olmaya mahkumdur'' dedi. -TÜMGAZİDER BAŞKANI TANDOĞAN- Türkiye Muharip Gaziler Derneği (TÜMGAZİDER) Genel Başkanı Emekli Piyade Kıdemli Albay Mehmet Şükrü Tandoğan da Gaziler Günü'nün aziz vatana canını adayan kahramanların günü olduğunu söyledi. Tandoğan, ''Sizler en büyük Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yaşayan birer temsilcilerisiniz. Sizler, şehitlerimiz ile Cumhuriyetimizin teminatı ve temel taşlarısınız. Bu topraklar sizlerle kutsaldır. Şehit ve gaziler toprağı vatan, insanı ulus yapan değerlerdir'' dedi. Konuşmaların ardından Ankara Kulübü Seğmenleri gösteri sundu.