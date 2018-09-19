T24 LogoT24 Logo
Gündem

Gaziler Günü'nde şiir okuyan öğrenci gözyaşlarını tutamadı

Yüksel BALCI/ÖDEMİŞ (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, Gaziler Günü törenle kutlandı

19 Eylül 2018 17:48

Yüksel BALCI/ÖDEMİŞ (İzmir), (DHA)- İZMİR\'in Ödemiş ilçesinde, Gaziler Günü törenle kutlandı. Törende, \'Mustafa Kemal Askeri\' isimli şiiri okuyan ortaokul öğrencisi Sema Nur Korkmaz (11), duygulanıp, gözyaşlarını tutamadı.
Ödemiş\'te Gaziler Günü Hükümet Meydanı\'ndaki törenlerle kutlandı. Törene, Ödemiş Kaymakamı Celil Ateşoğlu, Ödemiş Belediye Başkanı Ak Partili Mahmut Badem, Ödemiş Garnizon Komutanı Asteğmen Umur Kılıç, siyasi parti temsilcileri, gaziler, öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.
Atatürk Anıtı\'na Kaymakamlık, Ödemiş Belediye Başkanlığı, Ödemiş Gaziler Derneği\'nin çelenkleri konuldu, ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Daha sonra Ödemiş Gaziler  Derneği Başkanı Selahattin Akkaşoğlu, günün anlam ve önemini  belirten konuşmasını yaptı. Tören ilçedeki çeşitli okullardan katılan öğrencilerin şiirler okumasıyla devam etti.
Hatipoğlu Mustafa Erdem Ortaokulu 6\'ncı Sınıf Öğrencisi Sema Nur Korkmaz, \'Mustafa Kemal\'in Askeri\' isimli şiiri okurken duygulanıp, gözyaşlarını tutamadı. Hıçkıra hıçkıra ağlayan Korkmaz, öğretmenlerinin yanına gidip, kendisini sakinleştirmesinin ardından şiirini yeniden okudu. Alanı dolduranlar, Korkmaz\'ı uzun süre alkışladı. Tören, Zafer İlkokulu öğrencilerinin meydanda bulunanlara karanfil dağıtmasıyla sona erdi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Yüksel BALCIÖDEMİŞDHA İZMİRGaziler GünüTörendeKemal AskeriNur KorkmazGaziler Günü Hükümet MeydanıTöreneKaymakamı Celil AteşoğluBelediye Başkanı Ak Partili Mahmut BademGarnizon Komutanı Asteğmen Umur Kılıç
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24