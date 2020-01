Gaziler günü Yalova’da törenle kutlandı

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)-YALOVA’da Mustafa Kemal Atatürk’e gazilik unvanı verilişinin 96\'ncı yıldönümü ve 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Mustafa Kemal Atatürk’e mareşal rütbesi ve gazi unvanının verilmesi dolayısıyla her yıl 19 Eylül’de kutlanan Gaziler Günü nedeniyle 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda bir tören düzenlendi. Düzenlenen törene Yalova Valisi Tuğba Yılmaz, Yalova Belediye Başkan Vekili Jülide Güner, Karamürselbey Eğitim Merkezi ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Ayhan Gedik, siyasi parti temsilcileri, kamu kurumu temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı. Törende Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Mustafa Ürkmez ile Türkiye Muharip Gaziler Derneği Yalova Şube Başkanı Şakir Güner de hazır bulundu.

Törende il protokolünün Atatürk Anıtı’na çelenk sunması ardından Öğretmen Yarbay Hayrullah Şahin günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yaptı. Şahin, şöyle dedi:

\"Türk vatanının ve yüce Türk milletinin ebedi varlığını devam ettirmek ve bölünmez bütünlüğünü muhafaza etmek amacıyla ülkemizin her karış toprağını salınarak tarihimize altın sayfalar yazdıran kahraman gazilerimize minnet ve şükranlarımızı sunmak, onların aziz hatıralarını anmak ve yüceltmek amacıyla 19 Eylül 1921 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e ‘gazi’ unvanını vermiştir. Yüce Türk milletinin şanlı tarihi bizlere gurur veren, her zaman övüneceğimiz eşsiz destan ve zaferlerle doludur. Türk milleti, tarih boyunca verdiği var olma mücadelesinden hep başarıyla çıkmıştır. Bugün, 2000’li yılların güçlü ve saygın Türkiye’sinin temelinde bu şanlı mücadele ve zaferler yatmaktadır.”

Ardından Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Mustafa Ürkmez gaziler adına bir konuşma yaptı. Dernek Başkanı Ürkmez, şöyle dedi:

“Yurt ve dünya barışını koruması amacıyla bağımsızlık savaşımıza, Kore’de ve Kıbrıs’ta yapılan muharebelere katılan kahramanlarıyla her bir parçası şehit ve gazilerin kanıyla yoğrulmuş vatanımıza, milletine ve devletine karşı şer odaklarının yürüttüğü terör faaliyetlerine dur diyen, 15 Temmuz gecesi demokrasi ve bağımsızlık uğuruna bedenlerini siper etmekten çekinmeyen kahraman gazilerimizin gününü kutlamak için bir arada bulunmaktayız. Biz gaziler, üzerinde ulusumuzun yaşadığı toprakların bir vatan olduğunu dosta ve düşmana gösterebildiysek, vatanımızın bizim için ne kadar değerli olabildiğini ifade edebildiysek ne mutlu bize.”

Yapılan tören ardından Vali Yılmaz ve protokol mensupları, gazilerle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

