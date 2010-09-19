-GAZİLER GÜNÜ TÖRENLERLE KUTLANIYOR ANKARA (A.A) - 19.09.2010 - 19 Eylül Gaziler Günü tüm yurtta törenlerle kutlanıyor. Muharip Gaziler Derneği Antalya Şubesi Başkanı Zeynel Abidin Sezer, Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, kendilerine sahip çıkan devlete ve Türk Silahlı Kuvvetlerine şükran duyguları beslediklerini belirtti. 1974 Kıbrıs Harekatında gazi olan bir gruba madalya takıldı. -ADANA- Türkiye Muharip Gaziler Derneği Adana Şube Başkanı Emekli Binbaşı Tamer Ünal, ''Yiğit gaziler, Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın yaşayan temsilcileri ve Cumhuriyetin yılmaz bekçileridir'' dedi. Gaziler Günü dolayısıyla Adana'da Atatürk Parkı'ndaki Atatürk Anıtı'nın önünde düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın söylenmesinin ardından, Adana Valisi İlhan Atış, 6. Kolordu Komutanı Korgeneral Mehmet Eröz ve Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zihni Aldırmaz, çelenk sundu. -TEKİRDAĞ- Tekirdağ Valiliği Önünde gerçekleştirilen törende konuşan Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Muammer Okumuş,Gazilere saygı gösterilmesinin vatandaşlık borcu olduğunu, tüm Türkiye halkının gazilere vefa borcu olduğunu söyledi. -ÇANAKKALE- Çanakkale Vali Vekili Hüseyin Kulözü, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, tarih boyunca hür ve bağımsız yaşamayı ilke edinen Türk ulusunun, vatan, millet ve bayrak gibi kutsal değerler için savaştığını söyledi. Kutsal değerlerin Türk ulusu için vazgeçilmez önemi ve anlamı olduğunu belirten Kulözü, ''Şanlı tarihimiz Çanakkale ve Kurtuluş savaşları gibi kahramanlık destanlarıyla doludur. Türk ulusu, bu destanların en güzel örneğini büyük önder Atatürk'ün önderliğinde verilen Kurtuluş Savaşı'nda yaşamıştır. İşte bu şanlı tarihimizdeki kahramanlık günlerimizi şehit ve gazilerimize borçluyuz. Destanlar yaratan şehit ve gazilerimiz birer onur abidemizdir'' dedi. -KAYSERİ- Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kayseri Şube Başkanı Osman Balcı, Gaziler Günü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk koydu. Törende daha sonra bir konuşma yapan Osman Balcı, Sakarya savaşlarından sonra TBMM tarafından Mustafa Kemal Atatürk'e Mareşallik ve Gazilik unvanlarının verildiği gün olan 19 Eylülün her yıl Gaziler Günü olarak kutlandığını bildirdi. Balcı, sayıları her geçen gün azalan muharip gazilerin bundan sonraki yaşamlarını huzur, mutluluk ve sağlık içinde geçirmelerini diledi. -EDİRNE- 19 Eylül Gaziler Günü Edirne'de törenle kutlandı. Atatürk Anıtı'ndaki törende, Edirne Valisi Gökhan Sözer, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Cengiz Demirci, Edirne Belediye Başkanı Hamdi Sedefçi ve Edirne Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ali Vardar, anıta çelenk sundu. -HATAY- Türkiye Muharip Gaziler Derneği Hatay Şube Başkanı Mehmet Ramiz Bakır, ülkenin bölünmez bütünlüğü üzerinde sinsi planlar yapanların amaçlarına ulaşamayacağını belirterek, ''Aynı ruh ve imanla, genç nesillerin de gücüyle yine altın sayfaları yazdırmaya hazırız'' dedi. Türkiye Muharip Gaziler Derneği Hatay Şubesi tarafından ''Gaziler Günü'' dolayısıyla Antakya Belediyesi Mehteran Takımı eşliğinde Kurtuluş Caddesi'nden Atatürk Anıtı'na kadar yürüyüş düzenlendi. Burada düzenlenen törene katılan Hatay Vali Yardımcısı Orhan Mardinli, Antakya Belediye Başkan Yardımcısı Serdar Güven, Garnizon Komutanı Piyade Albay Semih Erdoğan, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nı söyledi.