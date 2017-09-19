'Gaziler Günü' Ordu'da törenle kutlandı

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA)- GAZİLER Günü, Ordu\'da çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Ordu Valiliği tarafından hazırlanan kutlama programı kapsamında Atatürk Parkı\'ndaki Atatürk Anıtı\'nda tören düzenlendi. Törene Ordu Valisi Seddar Yavuz, AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan, İl Jandarma Komutanı Albay Tolunay Başer, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Başkanı Abdullah Eraslan, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Hasan Kaplan, Polis Şehitleri ve Malul Gazileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Şenel Şahin, gaziler, askeri ve mülki erkan ile daire müdürleri katıldı. Törende Vali Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Başkanı Abdullah Eraslan, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Hasan Kaplan, Polis Şehitleri ve Malul Gazileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Şenel Şahin tarafından Atatürk Anıtı\'na çelenk konuldu. Ardından ulu önder Mustafa Kemal Atatürk, şehit ve gazilerin anısına saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Vali Seddar Yavuz, Gaziler Günü\'nü kutlarken, şöyle dedi:

\"Büyük milletlerin en büyük özelliği, vatana fedakarlık yapanlara sahip çıkmasıdır. Bizim görevimiz de budur. Çünkü, gazilik şeref, onur, haysiyettir. Şerefli, onurlu insanlar, vatanı için, bayrağı için, devleti ve dini için fedakarlık yapar. İşte karşınızda onur, şeref abideleri duruyor. Onları alkışlarsanız çok memnun olurum. Ayrıca, bugünün başka bir önemi de, malum olduğu üzere Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ilimizi ziyaretleridir.\"



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