T24 LogoT24 Logo
Gündem

'Gaziler Günü' Ordu'da törenle kutlandı

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA)- GAZİLER Günü, Ordu'da çeşitli etkinliklerle kutlandı

19 Eylül 2017 15:56

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA)- GAZİLER Günü, Ordu\'da çeşitli etkinliklerle kutlandı.
Ordu Valiliği tarafından hazırlanan kutlama programı kapsamında Atatürk Parkı\'ndaki Atatürk Anıtı\'nda tören düzenlendi. Törene Ordu Valisi Seddar Yavuz, AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan, İl Jandarma Komutanı Albay Tolunay Başer, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Başkanı Abdullah Eraslan, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Hasan Kaplan, Polis Şehitleri ve Malul Gazileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Şenel Şahin, gaziler, askeri ve mülki erkan ile daire müdürleri katıldı. Törende Vali Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Başkanı Abdullah Eraslan, Türkiye  Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Hasan Kaplan, Polis Şehitleri ve Malul Gazileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Şenel Şahin tarafından Atatürk Anıtı\'na çelenk konuldu. Ardından ulu önder Mustafa Kemal Atatürk, şehit ve gazilerin anısına saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Vali Seddar Yavuz, Gaziler Günü\'nü kutlarken, şöyle dedi:
\"Büyük milletlerin en büyük özelliği, vatana fedakarlık yapanlara sahip çıkmasıdır. Bizim görevimiz de budur. Çünkü, gazilik şeref, onur, haysiyettir. Şerefli, onurlu insanlar, vatanı için, bayrağı için, devleti ve dini için fedakarlık yapar. İşte karşınızda onur, şeref abideleri duruyor. Onları alkışlarsanız çok memnun olurum. Ayrıca, bugünün başka bir önemi de, malum olduğu üzere Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ilimizi ziyaretleridir.\"

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Nedim KOVANORDU DHA GAZİLER Günü OrduOrdu ValiliğiAtatürk Parkı Atatürk AnıtıTörene Ordu Valisi Seddar Yavuz AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver YılmazEmniyet Müdürü Mehmet Erduğan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlere dağıttığı kitapta başı açık ve kapalı...

Yeni partiler Ankara kulislerini hareketlendirdi; İyi Parti, Gelecek Partisi, Saadet...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

İrem Sak: Hayatıma girecek kişi nefes alsın yeter...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24