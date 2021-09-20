Gaziler Günü'nde gazilere saygısızlığa sosyal medyada tepki: Değerlerin alt üst edilmesinin önemli bir örneği

"Bugün Gaziler günü. Şu solda tentenin dısında plastik sandalyede oturanların günü..."

"Çok ayıp.. Gaziler günü kutlaması yapmışlar. Bütün memurlar şemsiye altında protokol de. Savaşmış, muharip gaziler kenarda plastik sandalye de. Kimse ne yaptığını bilmiyor herhalde."