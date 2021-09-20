Gaziler Günü'nde gazilere saygısızlığa sosyal medyada tepki: Değerlerin alt üst edilmesinin önemli bir örneği

"Bugün Gaziler günü. Şu solda tentenin dısında plastik sandalyede oturanların günü..."
"Çok ayıp.. Gaziler günü kutlaması yapmışlar. Bütün memurlar şemsiye altında protokol de. Savaşmış, muharip gaziler kenarda plastik sandalye de. Kimse ne yaptığını bilmiyor herhalde."
Bu resimde bir sakatlık yok mu? Tente dışında oturanlar gaziler günü kutlanan gaziler, tente altında oturanlar onların gününü kutlayan devletliler imiş. Tam tersi olsa daha anlamlı olacak, her şey yerli yerine oturacak. Değerlerin altüst edilmesinin önemli bir örneği."