T24 LogoT24 Logo
Gündem

Gaziler Günü'nde gazilere saygısızlığa sosyal medyada tepki: Değerlerin alt üst edilmesinin önemli bir örneği

20 Eylül 2021 00:10

19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle sosyal medyada paylaşılan bir fotoğraf tepkiye yol açtı. Söz konusu fotoğrafta gaziler tente dışında ve daha basit sandalyelerde oturtulurken; protokolde oturan takım elbiseli kişilerin tente altında daha konforlu bir bölümde oturmaları dikkat çekti. Fotoğrafın nerede çekildiği bilgisi ise paylaşılmadı. 

Sosyal medyada ise gelen tepkilerden bazıları şöyle: 

"Bugün Gaziler günü. Şu solda tentenin dısında plastik sandalyede oturanların günü..."
 
"Çok ayıp.. Gaziler günü kutlaması yapmışlar. Bütün memurlar şemsiye altında protokol de. Savaşmış, muharip gaziler kenarda plastik sandalye de. Kimse ne yaptığını bilmiyor herhalde."
 
Bu resimde bir sakatlık yok mu? Tente dışında oturanlar gaziler günü kutlanan gaziler, tente altında oturanlar onların gününü kutlayan devletliler imiş. Tam tersi olsa daha anlamlı olacak, her şey yerli yerine oturacak. Değerlerin altüst edilmesinin önemli bir örneği."
 

gazilergaziler günüsandalyesosyal medya
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24