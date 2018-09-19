Gaziler Günü kutlamasında gazilerden anlamlı mesaj

İZMİR, (DHA) - İZMİR\'de \'19 Eylül Gaziler Günü\', Konak ilçesine bağlı Alsancak semtindeki Cumhuriyet Medyanı\'nda düzenlenen törenle kutlandı. Törene katılan gazi Ziyaettin Kaplan (63), \"Vatanımız için aç, susuz kaldık. Bir daha olsa yine savaşırız\" dedi.

TBMM tarafından 1921 yılında Mustafa Kemal Atatürk\'e mareşallik rütbesi ve gazilik unvanının verildiği 19 Eylül, \'Gaziler Günü\' olarak kabul edildi. İzmir\'de, her yıl olduğu gibi bu sene de Konak ilçesine bağlı Alsancak semtindeki Cumhuriyet Medyanı\'nda, \'Gaziler Günü\' dolayısıyla tören düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı\'nın okunmasıyla başlayan törende İzmir Valiliği, Ege Ordusu Garnizon Komutanlığı, Tüm Emniyet Teşkilatı Mensupları Vazife Malulleri ve Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Harp Malulü Gaziler- Şehit Dul ve Yetimleri Derneği, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Muharip Gaziler Derneği İzmir Şubesi, Şehit Polis Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği temsilcileri anıta çelenk bıraktı. Törene İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Ege Ordusu Garnizon Komutanı Orgeneral Abdullah Recep, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Sırrı Aydoğan, Ordu ve Emniyet Gücü Mensupları, Muharip Gaziler Derneği İzmir Şubesi Başkanı Mehmet Gökmen, gaziler ve gazi yakınları katıldı. Ege Ordusu Komutanlığı Bölge Bandosu gösterisinin sunulduğu törende, Türk Kızılayı\'nca gazilere karanfil dağıtıldı. Gazilerin saygıyla anıldığı törende, gaziler ve aileleri anlamlı günün onurunu yaşadı.

\'VATAN SEVGİSİNİN SEMBOLÜ\'

Törende konuşan Muharip Gaziler Derneği İzmir Şubesi Başkanı Mehmet Gökmen, gaziliğin, vatan sevgisinin sembolü olduğunu belirterek, şunları söyledi:

\"Türkiye Cumhuriyeti\'nin gazilere verdiği değerin ifadesi olan bu kahramanları anma gününde özellikle bize bu kutsal vatan toprakları üzerinde ve şanlı bayrağımızın gölgesinde Türkiye Cumhuriyeti\'nin saygın fertleri olarak bağımsız bir şekilde yaşamamıza vesile olmak için canlarını feda eden şehitlerimizi ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşlarını ahirete intikal etmiş gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor, vatanımızın üzerinde her zaman var olan mukaddes ruhları önünde saygıyla eğilirken, hayatta bulunan gazilerimize sağlık ve mutluluk dilerim. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Türkiye Cumhuriyeti\'nin her satırı binlerce şehidin kanıyla yazılmış, kahraman gazilerin kılıcının kamçısı ile mühürlenmiştir. 19 Eylül 1921 tarihinde, TBMM oy birliğiyle Mustafa Kemal Paşa\'ya \'gazilik\' unvanı vermiştir ve rütbesini mareşalliğe yükseltmiştir. Bu kutsal unvanın verilmesinin tarihi olan 19 Eylül gününün kutlanması, devletimizin ve milletimizin gazilere verdiği önemin göstergesidir. Bu anlamlı güne ismini veren gazi bir kahramandır. Gazi, vatan sevgisinin sembolüdür. Şehit ve gazi toprağı vatan, insanı ulus yapan yüce değerlerdir. Biz onların, yaşayan temsilcileriyiz. Gazi olmaktan büyük onur duyuyoruz.\"

\'BİR DAHA OLSA YİNE SAVAŞIRIZ\'

Törene katılmaktan büyük onur duyduğunu belirten gazi Ziyaettin Kaplan ise \"Sarıkamış\'a gönüllü gittim. İlk çıkarmaya katıldım. Vatanımız için aç, susuz kaldık. Bir daha olsa yine savaşırız. Biz gaziyiz, vatan için canımızı feda ederiz\" dedi.

Her sene \'Gaziler Günü\' dolayısıyla düzenlenen kutlamalara katıldığını dile getiren Gazi Ali Aydın (65) da \"1974\'te Kıbrıs Savaşı\'na katıldım. Her sene \'Gaziler Günü\' kutlamalarına katılıyoruz. Savaşta 5 kez ölüm tehlikesi atlattım. Gazi olmak çok büyük bir şeref. Bugün üzerimdeki kıyafetlerle kendimi gazi olduğum günkü gibi hissediyorum. Şimdi emekliyim\" diye konuştu.

Kore Gazisi Yaşar Türkmen\'in eşi Muazzez Türkmen ise \"Eşim 2009\'da, 86 yaşında rahmetli oldu. Topçu Tugayı İkinci Ordu\'dan emekliydi. Törenlere elimden geldiğince katılıyorum. Gazi eşi olduğum için çok gururlanıyorum\" dedi.



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