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Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

05 Haziran 2020 16:39

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, sosyal medya hesabından hakaret ettiği iddiasıyla hakkında soruşturma açılan Gaziemir Belediye Başkanı CHP'li Halil Arda, savcılık ifadesinin ardından sevk edildiği hakimlikçe, adli kontrol getirilerek, serbest bırakıldı.

Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda hakkında geçen hafta, 2016 yılında sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği iddiasıyla suç duyurusunda bulunuldu. Başlatılan soruşturma kapsamında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Arda'yı ifade vermeye çağırdı. Bugün avukatıyla birlikte adliyeye giden Başkan Arda, savcılık sorgusunun ardından 5. Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Arda, hakimlik tarafından adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda ile ilgili iddialar geçen mart ayındaki belediye meclisi toplantısında AK Parti Grup Başkan Vekili Uğur İnan Atmaca tarafından gündeme getirildi. AK Partili Atmaca, Arda'nın sosyal medya hesabından başta 15 Temmuz olmak üzere bazı tarihlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içeren mesajlar  paylaştığını belirterek,  savcılığa başvuracağını söylemişti.

 

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