Gazi'de nü model krizi!

T24

SİGORTALI GEL!



Kadro açılmalı









Dersleri kaldırın dilekçesi



Güzel Sanatlar'da 'nü model' isyanı... Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri ekim ayında başlayan güz döneminde sadece birkaç derste modele bakarak çizim yapabildi; çünkü üniversite yönetimi model bulamıyor! 'Görsel İletişim ve Tasarım' ile 'Resim' öğrencilerine verilen derslerde bulundurulan modellerin ücretleri, üniversitenin Sağlık Kültür ve Spor Dairesi tarafından karşılanıyordu. Daire, modellere aylık 400 lira ücret ödüyordu. Ancak bir başka bölümde sigortasız çalıştırılan bir elemanın konuyu Çalışma Bakanlığı'na bildirmesi ve üniversiteye dava açması, 'nü model' krizinin fitilini ateşledi.Benzer davalarla karşılaşmak istemeyen üniversite, Güzel Sanatlar Fakültesi'nde modellik yapacak kişiler için 'bir ajansta sigortalı olma' şartı getirdi. Modeller için aylık 400 lira ayıran üniversite yönetiminin bu şartı, çoğu başka fakültelerde öğrenci olan ve sigortaları bulunmayan mevcut modellerin de işi bırakmasına neden oldu.Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Şansal Erdinç, yaşanan sıkıntının bir ajansta sigortalı olarak çalışan erkek modelle yapılan geçici sözleşme ile kısmen aşıldığını belirterek şöyle konuştu: Son bir yıldır bütçe ve bürokrasiden kaynaklı sıkıntılar yaşıyoruz. En gerçekçi çözüm yolu, fakültenin en az bir tane kadrolu model bulundurması. Güvenlik, temizlik için ayrılan kadrolar gibi model kadrosu olmalı.'Desen' derslerine giren ve dönem boyunca gerektiği gibi eğitim veremeyen Yrd. Doç. Lütfi Özden, 'Model bulunamadığı için verdiğim derslerin kaldırılması yönünde dekanlığa dilekçe vermiştim. Fakat dilekçem işleme alınmadı' diye konuştu.