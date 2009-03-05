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Yaşam

Gazi’de ‘istifa depremi’ devam ediyor

Gazi Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Rıza Ayhan’ın atanmasının ardından üniversitede başlayan istifa depremi sürüyor

05 Mart 2009 02:00

Gazi Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Rıza Ayhan’ın atanmasının ardından üniversitede başlayan istifa depremi sürüyor

Tıp fakültesi yönetiminin toplu olarak istifa etmesinin ardından dün de İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Korkmaz Alemdar görevinden ayrıldı. “Kavga üniversitemize hiçbir şey kazandırmayacak” diyen Alemdar’ın istifa sürecinin fakülte sekreteri Mehmet Tamgüney’in görevinden alınmasının ardından başladığı belirtildi. Ayhan’ın, rektörlüğü devir almasından sonra Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Ayşe Dursun ve fakülte yöneticileri Ayhan’a istifalarını sunmuştu.




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