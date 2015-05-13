Gaziantep'ten sonra İzmir'de Suriyeli gerginliği

İzmir'in Basmane semtinde, geçen pazar günü Suriyeli bir kişinin yaralanmasından sonra bölgede gerginlik sürüyor. Bu olayın ardından bir grup Suriyeli'nin internet kafeye gelerek, oyun oynayan çocukların önünde bir genci dövmesi güvenlik kameralarına yansıdı. Suriyelilerin semtte açtıkları işyerlerinin de camları kırıldı. Basmane esnafı, olayların büyümesinden endişe ediyor ve gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasını bekliyor.

cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre, esnaf ile Suriyeliler arasındaki gerginlik, geçen pazar günü bir kişinin yaralanması ile sonuçlanan kavganın ardından devam ediyor. Bir grup Suriyeli genç, bölgedeki bir internet kafeye gelerek, burada bilgisayarda oyun oynayan çocukların önünde, bir genci dövdü. Güvenlik kameralarınca da görüntülenen bu olay sırasında Suriyeli bir gencin elindeki bıçak da görülüyor.

Semtteki gerginlik pazartesi gecesi de sürdü. Anafartalar Caddesi üzerindeki, Suriyelililere ait bazı işyerlerinin camları kırıldı.



Gerginliğin haftalar öncesinden başladığı belirtilerek, kavga veya işyerlerine yönelik saldırıların hava karardıktan sonra yaşandığı dile getirildi.