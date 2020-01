Gaziantep’teki Suriyeliler kentten ayrılmayı düşünüyor

Gaziantep’te son günlerde Suriyeli mültecilere karşı gerçekleşen saldırı ve tepkilerden dolayı bazı Suriyeliler kentten ayrılacaklarını belirtip, can güvenliklerinin olmadığını söylerken, bazı Suriyeli esnaflarda yaşanan olayların başlamasıyla birlikte iş yerini açmıyorlar.

Suriyeli bir kiracının Türk vatandaşı olan ev sahibini bıçaklayarak öldürmesinin ardından kentte Suriyelilere yönelik gerçekleşen saldırı ve tepkilerin ardından görüştüğümüz Suriyeli mülteciler son yaşananlardan dolayı can güvenliklerinin olmadığını dile getirdiler. Fotoğraf çekmemize ise kaygıyla yaklaşırken, bazıları da fotoğraf çekmemizi istemedi.

‘Artık korkuyla yaşıyoruz gitmeyi düşünüyoruz’

Suriye’de yaşanan iç karışıklıktan dolayı 1 yıl önce ailesiyle birlikte Halep’ten kaçarak Gaziantep’e yerleşen 29 yaşındaki Türkmen asıllı İbrahim Hemo şöyle konuştu:

“Daha önce bize yönelik saldırılar başlamadı. Ama son yaşananlardan dolayı saldırılar gelişebilir. Artık korkuyla yaşıyoruz. Can güvenliğimiz yok. Halep’e köyümüze gitmeyi düşünüyoruz can güvenliğimiz olmadığından dolayı. Rahat rahat gezemiyoruz. Suriyelileri gördükleri an iğreniyorlar bizden. Suriyelileri şivelerinden ve giyim tarzlarından tanıyorlar. Gördükleri yerde saldırıyorlar. Benim yanımda Türkiye Suriye ayrımı yoktur. İnsanın insan olması önemlidir. Hepimiz kardeşiz. Savaştan geldik aslında Gaziantepliler bizlere evlerini açtılar kucak açtılar. Bir sürü yardımda da bulundular. Ama son yaşananlar birden nasıl gelişti onu da anlayabilmiş değilim.

‘Göçten göç yaşamak istemiyoruz’

Muhammed Edip: 55 yaşındayım. Halep’ten geldim 4 çocuğumla birlikte. Halep’te uçak vurması sonucu 8 ay önce ayağımı kaybettim. 2 hafta önce Antep’e geldim. Son yaşananlar bizleri çok üzdü. Gitmek istesem de bu sakat ayağımla nasıl gideyim. Daha yeni geldik Antep’e. Artık göçten göç yaşamak istemiyoruz. 2 çocuğumuz hamallık işlerinde çalışıyor. Onların getirdiği parayla geçiniyoruz. Aylık 300 tl ev kira veriyoruz. Biran evvel ülkemizdeki savaş biterse döneriz ülkemize.

‘Çalıştığım iş yerinden çıkarıldım’

Suriye’nin İdlip kentinden 3 çocuğuyla birlikte 2 yıl önce Antep’e gelip yerleşen 34 yaşındaki Beşar Samır’la Şehitkamil ilçesinde bulunan bir parkta karşılaştık. Neden parkta oturuyorsunuz sorusunu sorduğumuzda ise Samır, “Bir iş yerinde kalıyoruz ev çok sıcak serinlemek için gündüzleri parka geliyoruz” yanıtını alıyoruz. Bir halı fabrikasında çalıştığını ancak son günlerde Suriyelilere yönelik gerçekleşen saldırılarla birlikte çalıştığı iş yerinden çıkarıldığını anlatan Samır, “İşimizden olduk ama umarım canımızdan olmayız. Çok kaygılıyız. İmkânlarımız olsa başka şehirlere gideriz ama imkânsızlıktan gidemiyoruz. Artık tek başımıza çok gezemiyoruz. Aslında bizim Türkiyeli ev komşularımız da iyi insanlar. Hemen hemen her akşam bir komşu bize yemek gönderirler. Son birkaç gündür kendimizi iyi hissetmiyoruz. Her an saldırıya maruz kalacakmış gibi kendimizi öyle hissediyoruz. Bir Suriyelinin hatası bir topluma mal edilmemeli. Kim ne yanlış yapmışsa elbette cezasını çekmeli ama gariban suçsuz insanlara saldırılar olmamalı” diye konuştu.

‘Saldırılar olunca iş yerini açamadı’

Öte yandan Suriyelilerin Gaziantep’te çok olması nedeniyle Suriye’de esnaflık yapan Suriyeliler Gaziantep’te de esnaflık yapıyor ancak son günlerde yaşanan saldırılardan dolayı bazı Suriyeliler can güvenlikleri olmadığı gerekçesiyle iş yerini açmıyor. Kent merkezinde pastane işleten Suriyelinin saldırıların olduğu geceden sonra iş yerini açmadığı öğrenildi.

Öte yandan polis kentte Suriyelilere yönelik olası saldırılara karşı özellikle Suriyelilerin yoğun yaşadığı yerlerde güvenlik önlemleri alıyor. Birçok mahallede sivil ve resmi ekipler devriye görevi yapıyor.