Gaziantep'teki saldırıda 4 çocuğunu kaybeden anne: Tek çocuğum kaldı yoksa intihar ederdim

Gaziantep'te bir mahalle düğününe düzenlenen, 50 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısında dört çocuğunu kaybeden Emine Ayhan, "Çocuklarımı aradım ancak cesetlerini buldum. O an sinir krizi geçirdim. Dünyam her şeyim bitti çünkü 5 çocuğumdan biri kaldı. Eğer kalan 1 çocuğum olmasaydı intihar ederdim çünkü dayanamıyorum" dedi.

Sputnik'ten Hikmet Durgun'un haberine göre; Gaziantep'teki saldırıda yaşamını yitiren 50 kişiden çoğunun çocuk ve kadın olduğu ortaya çıkarken, patlamada 1 Suriyeli çocuk da hayatını kaybetti. Patlamada çocuklarını ve yakınlarını kaybeden bombalı saldırının kurbanları Sputnik'e konuştu.

Gaziantep’in merkez Şahinbey ilçesine bağlı Akdere mahallesinde dün gece Siirt Pervarililerin düğününde meydana gelen bombalı saldırıda hayatını kaybedenlerin çoğunun çocuk ve kadın olduğu öğrenildi. Patlamada 50 kişi hayatını kaybederken, 100’ün üzerinde yaralı var.

Patlamada 4 çocuğunu kaybettiğini, eşinin de yoğun bakımda olduğunu anlatan Emine Ayhan, yaşananları şöyle aktarıyor: "Düğün bizim yakın akrabamızındı. Ben eve su içmeye giderken birden büyük bir patlama oldu. Önce havai fişek veya başka bir patlama olduğunu düşündük. Hemen patlama yerine koştum baktım ortalık kan gölüne dönmüş ve her yer ceset yeri olmuş. Çocuklarımı aradım ancak cesetlerini buldum. O an sinir krizi geçirdim. Dünyam her şeyim bitti çünkü 5 çocuğumdan biri kaldı. Eğer kalan 1 çocuğum olmasaydı intihar ederdim çünkü dayanamıyorum."