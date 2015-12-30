Gaziantep'teki rezidans projesi 'Allah' yazısına benzetildi

Gaziantep'te Şireci Grup ve Acarsan Holding ortaklığında inşaatına başlanan ve 2016 yılının eylül ayında yapımı bitirilecek olan ICONOVA rezidans projesinin mimarı tasarımında Arapça 'Allah' yazısınından esinlenildiği iddia edildi.

Konut fiyatlarının 850 bin liradan başladığı ve 162 metrelik kulesiyle Gaziantep'in en yüksek binasını içinde barındıracak olan projenin inşa edildiği 51 bin 916 metrekarelik arsa, öncesinde TOKİ'den Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne devredilmiş, düzenlenen ihaleyle de 98 milyon liraya Şireci Grup'a satılmıştı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, projenin geometrik şeklinin hoşlarına gittiğini bu yüzden bu yapıda karar kıldıklarını belirten şirket yetkilileri, İstanbul’da bir mimarlık şirketinin projeyi çizdiğini projede Allah yazısı olmuş olsa bile bunun kendileri için bir mahsuru olmadığını ifade etti. İstanbul’daki mimarlık şirketinin ise adı belirtilmedi.