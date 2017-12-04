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Gaziantep'teki PKK operasyonunda 5 tutuklama daha

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te, kent merkezi ile Nurdağı ve Nizip ilçelerinde terör örgütü PKK/KCK ve örgütün Suriye kolu olan PYD/YPG-YPJ'ye yönelik insansız hava aracı destekli operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheliden 5'i daha tutuklandı

04 Aralık 2017 18:26

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP\'te, kent merkezi ile Nurdağı ve Nizip ilçelerinde terör örgütü PKK/KCK ve örgütün Suriye kolu olan PYD/YPG-YPJ\'ye yönelik insansız hava aracı destekli operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheliden 5\'i daha tutuklandı. Operasyon kapsamında daha önce de 7 kişi tutuklanmıştı.
İl Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, İstihbarat, Özel Harekât, Çevik Kuvvet, Olay Yeri İnceleme şube müdürlükleri ekipleri ve bomba imha uzmanlarının da katılımıyla, geçen hafta kent merkezi ile Nurdağı ve Nizip ilçelerinde insansız hava aracı destekli operasyon düzenlendi. Operasyonda, terör örgütü PKK/KCK ile örgütün Suriye kolu olan PYD/YPG-YPJ adına terör propaganda yapan, ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ile devlete ve hükümete hakaret ederek asılsız suçlamalarda bulundukları tespit edilen 16 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda yapılan aramalarda ise ruhsatsız 3 tabanca, 1 av tüfeği, çok sayıda fişek, terör örgütünü simgeleyen materyaller, örgütsel içerikli dokümanlar ve FETÖ/PDY içerikli yasak yayınlar ile dijital materyaller geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve geçen cuma günü adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7\'si tutuklandı. Diğer şüphelilerden 6\'sı da emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 6 şüpheliden 5\'i tutuklanırken, 1\'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 3 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

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