Gaziantep'teki otomobiller çarpıştı: 3 yaralı

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP\'te, 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Gaziantep-Nizip karayolunun 21\'inci kilometresinde meydana geldi. Gaziantep yönüne gelen Hanifi Aktaş yönetimindeki 27 TT 207 plakalı otomobil, Sinan Mahallesi yakınlarında karşı yönden gelen Nahsen Özer\'in kullandığı 06 BZ 0248 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada otomobillerin sürücüleri ile Salih Aktaş yaralandı. Yaralılar, yoldan geçen sürücülerin çağırdığı ambulanslarla Şehitkamil Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Acil serviste tedavisine başlanan yaralılardan Hanifi Aktaş\'ın hayati tehlikesinin bulunduğu açıklandı.
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