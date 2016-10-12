"Gaziantep'teki o okulda tuvaletleri öğrenciler temizliyor!"

Gaziantep Şahinbey Hatice Karslıgil Ortaokulu'nda öğrencilerin tuvaletleri temizlediği iddia edildi. Veliler, okulda temizlik görevlisi problemi yaşandığını söyleyerek okul yönetiminin kendilerinden 20 lira istediğini de ifade etti. Valilik, haberi yalanladı.

Birgün'den Zeynep Yüncüler'in haberi şöyle:

Antep’te Şahinbey Hatice Karslıgil Ortaokulu’nda, 19 Eylül’de yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla öğrencilerin okulda kendi tuvaletlerini temizlediği ortaya çıktı. Ulaştığımız fotoğrafa göre okulun tuvaletinde ilkokul öğrencisi bir erkek çocuğu yerleri süpürge ile temizliyor. Bunun üzerine, BirGün’e konuşan ve ismini vermek istemeyen bir veli, okulda ciddi bir temizlik görevlisi sorunu yaşandığını ifade etti. Veli, okula temizlik görevlisi alınması için okul velililerinden kişi başı 20 TL istendiğini de belirtti.

Söz konusu sorunun yaşandığı, Şahinbey Hatice Karslıgil Ortaokulu’nun, 26 Mart 2016 günü temizliğin önemini vurgulayan ‘Bir de dünya temiz olsa’ adlı videolu bir temizlik kampanyası hazırlayan okul olması da dikkat çekici.

Tel örgülü önlem

Okulda bir ay önce yaşanan ‘molotoflu saldırıyı’ hatırlatan, BirGün’e konuşan veli, okul yönetiminin bu saldırıya karşı önlem olarak sadece camlara tel örgü takıldığını belirterek, “Güvenlik zorunu da çok ciddi. Saldırılara karşı tel örgü önlemi aldılar, bu güvenlik değil, okul hapishaneye benzedi” dedi.

Valilikten yalanlama

Gaziantep Valiliği, haberi yalanladı ve şu açıklamayı yaptı:

"Bir-Gün Gazetesi’nce 12.10.2016 tarihinde yayımlanan ve bazı yazılı ve görsel basın kuruluşlarınca paylaşılan 'Gaziantep’teki bir okulda öğrenciye tuvalet temizletiyorlar' başlığıyla yayımlanan haber nedeniyle, aşağıdaki bilgilerin kamuoyumuz ile paylaşılması gerektiği anlaşılmıştır. Söz konusu haberlerde Şahinbey ilçemizde eğitim-öğretim veren bir orta okulumuz hakkında ileri sürülen iddia ve isnatlar, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz maarif müfettişlerince yerinde incelenmiştir. Yapılan incelemelerde; haberde ileri sürülen iddiaların asılsız ve mesnetsiz olduğu, haberin eğitim-öğretim hizmetlerini manipüle amacıyla servis edildiği anlaşılmıştır. Haberin kaynağı olarak görülen Bir-Gün Gazetesi’ne, yayımlanan yalan haber nedeniyle tekzip ve yargı mercilerine başvuru çalışmaları başlatılmıştır. Yayınlanan haber kesinlikle gerçeği yansıtmayıp, yalan haber ve iftiradır."