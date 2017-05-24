T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Gaziantep'teki kuyumcuda silahlı soygun girişimi; 1 ölü, 2 yaralı!

Kadın soyguncu yaralı halde kaçıp izini kaybettirdi

24 Mayıs 2017 16:17

Gaziantep'te, soygun için ellerindeki av tüfeğiyle kuyumcuya giren Suriye uyruklu olduğu öne sürülen 1'i kadın 2 kişi, işyeri sahibiyle çatışmaya girdi. Olayda erkek soyguncu yaşamını yitirdi, kadın soyguncu ile işyeri sahibinin oğlu Şükrü Ekinci yaralandı. Kadın soyguncu yaralı halde kaçıp izini kaybettirdi.

Doğan Haber Ajansı'ndan (DHA) Eyyüp Burun ve Metin Faruk Tamer'in haberine göre, olay bugün sabah saatlerinde 29 Ekim Mahallesi'nde meydana geldi. Maaşkuyu Caddesi'nde bulunan Ömer Ekinci'ye ait kuyumcuya av tüfeğiyle gelen ve Suriyeli oldukları iddia edilen kimlikleri henüz belirsiz 1'i kadın 2 kişi, işyerini soymaya kalkıştı.

Ömer Ekinci, kendisinden altınları vermesini isteyen hırsızlara tabancasını çekerek karşı koymak istedi. Bunun üzerine soygun girişiminde bulunanlar ile kuyumcu Ömer Ekinci ve oğlu Şükrü Ekinci arasında çatışma çıktı.

Çatışmada, soygun girişiminde bulunanlar ile işyeri sahibinin oğlu Şükrü Ekinci yaralandı. Yaralanan kadın soyguncu kaçarak izini kaybettirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar, sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla hastaneye götürülerek tedaviye alındı. Acil serviste müdahale edilen yaralılardan üzerinden kimlik çıkmayan erkek şüpheli, yaşamını yitirdi. Ağır yaralanan Şükrü Ekinci ise ameliyata alındı.

Polisler kuyumcuda yaptığı incelemenin ardından, kolundan yaralı olduğu belirlenen ve kaçan kadını yakalamak için çalışma başlattı.

ETİKETLER

GaziantepsoygunSuriyeŞükrü Ekinci

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24