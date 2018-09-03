Gaziantep'teki kazada ölen 8 kişinin cenazeleri toprağa verildi

Mücahit YOLCU/GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP\'in Oğuzeli ilçesinde mevsimlik işçilerin taşındığı kamyonet ile Suriye\'deki kamplara yemek taşıyan firmaya ait minibüsün kafa kafaya çarpıştığı kazada ölen 8 kişinin cenazeleri, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Kaza, dün sabah, Oğuzeli- Elbeyli yolunda meydana geldi. Gaziantep\'ten aldığı mevsimlik işçileri, fıstık bahçesine götüren İbrahim Şahin (30) yönetimindeki 79 DU 351 plakalı kamyonet ile Suriye\'deki sığınmacı kamplarına yemek götürüp, Gaziantep\'e dönen Ali Bor\'un (35) kullandığı 27 AAH 618 plakalı minibüs, Kayacık Barajı yakınlarında kafa kafaya çarpıştı. Kazada, sürücüler İbrahim Şahin ve Ali Bor ile kamyonette bulunan Sariye Diker (50), Hüseyin Deniz (81) ve Uğur Güneş (17) olay yerinde; Murat Demirel (18), Mustafa Altunbaş ve Suriye uyruklu Fatma Mılla (57) ise tedavi gördükleri hastanede yaşamını yitirdi.

Oğuzeli Devlet Hastanesi ile Gaziantep Adli Tıp Kurumu\'nda yapılan otopsilerinin ardından ailelerine teslim edilen Hüseyin Deniz, Murat Demirel ve İbrahim Şahin\'in cenazeleri Şanlıurfa\'nın Suruç ilçesinde, Mustafa Altunbaş\'ın cenazesi Gaziantep\'in Yavuzeli ilçesinde, Uğur Güneş\'in cenazesi Gaziantep\'in Araban ilçesinde, Ali Bor ile Sariye Diker\'in cenazeleri Gaziantep\'te, Fatma Mılla ise Suriye\'nin El Bab kentinde toprağa verildi.

Halen tedavilerine çeşitli hastanelerde devam edilen 19 kişiden 4\'ünün ise hayati tehlikesi sürüyor.



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