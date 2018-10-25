Gaziantep'teki kapanan maden ocaklarından kalan çukurlar konusunda uyardı

HDP Gaziantep Milletvekili Prof. Dr. Mahmut Toğrul, Gaziantep'teki maden ocakları ve taş ocaklarındaki faaliyetler sonucunda oluşan zararları, ve yaşanabilecek iş cinayetlerini Meclis gündemine taşıdı.

Kapanan ocaklar ile sondaj amaçlı yapılan kazılardan kaynaklanan yüzlerce derin çukur doğal havuzlar haline dönüşmüş olmasından, çukurlardan çıkarılan tonlarca toprak yığını bölgede tehlike saçtığına dikkat çeken Toğrul, konuyla ilgili Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’e soru yöneltti.

Toğrul’un yazılı soru önergesi şöyle:

Gaziantep ilinin başlıca metalik madenleri manganez, demir, krom ve alüminyumdur. Manganez ve demir cevherleşmeleri genellikle Şahinbey ilçesinde yer alırken, krom cevherleşmelerine İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde rastlanmaktadır. Bu yörelerdeki krom cevherleşmelerinin sayısı çok fazla olmakla birlikte, çoğunlukla rezervleri birkaç bin tonla sınırlı küçük boyutlu zuhurlar şeklindedir. Ayrıca İslahiye ilçesindeki bir diğer metalik maden cevherleşmeleri ise boksit yatak ve zuhurlarıdır. Şahinbey ilçesindeki manganez cevherleşmeleri % 30-49 arasında değişen Mn tenörüne sahip olup, bu ilçede toplam 45.200 ton manganez rezervi tespit edilmiştir.

İlimiz sınırları içinde maden rezervi mevcut, ancak ekonomik olarak işletmeye değer maden işletmesi mevcut değildir. 1928-1945 yılları arasında Nurdağı sınırları içerisinde kalan bölgede, 42 adet maden arama ruhsatı verildiği ve bunlardan 18’ine maden ocağı işletme ruhsatı verildiği belirtilmektedir. Mevcut ocaklardan 12’sinin halen maden çıkarmaya devam ettiği söylenmektedir. Ancak, kapanan ocaklar ile sondaj amaçlı yapılan kazılardan kaynaklanan yüzlerce derin çukur doğal havuzlar haline dönüşmüş olmasından, çukurlardan çıkarılan tonlarca toprak yığını bölgede tehlike saçmaktadır. Çukurların bir an önce kapatılması için ilgili bakanlıkların harekete geçmesi gerektiği belirtilirken, çukurların kapatılmaması durumunda binlerce ton maden atığının çevredeki çiftçilerin arazilerine ciddi zarar verebileceği ve yine çukurlarda biriken yağmur sularının tehlike saçtığı hatta zaman zaman can kayıplarının da yaşandığı kamuoyu tarafından söylenmektedir.

- Gaziantep bölgesinde, maden arama ve maden ocağı işletme ruhsatı verilmiş olan ocaklardan kaçı faaliyetlerine devam etmektedir? Faaliyetlerine devam eden ocaklarda kaç işçi çalışmaktadır?

- Gaziantep bölgesinde bakanlığınızın tespit ettiği kaçak maden işletmeleri var mıdır? Var ise söz konusu kaçak işletmeler hakkında hangi yasal işlemler yapılmıştır?

- 2002 yıllından günümüze Gaziantep’te gerek kaçak maden ocaklarında gerek ise resmi maden ocaklarında çalışan kaç işçi yaşamını yitirmiştir?

- Gaziantep bölgesindeki maden ocakları bakanlığınız tarafından düzenli olarak denetlenmekte midir? Denetlenmekte ise ne sıkılıkta denetlenmektedir?

- Gaziantep’te kapanan ocaklar ile sondaj amaçlı yapılan kazılardan sonra oluşmuş olan yüzlerce derin çukurların kapatılması için bakanlığınızın bir talimatı olmuş mudur? Oluşmuş olan çukurlardaki hafriyat taşınmış mıdır?

- Sondaj amaçlı yapılan kazılardan sonra oluşmuş olan yüzlerce derin çukurlarda biriken sularda kaç kişi yaşamını yitirmiştir?