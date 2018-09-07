Gaziantep'teki kamplarda barınan Suriyelilerin tahliyesi tamamlandı

GAZİANTEP,(DHA)- GAZİANTEP\'te kapatılmasına karar verilen geçici barınma merkezlerinde barınan Suriyeli 18 bin 84 sığınmacının tahliyesi tamamlandı.

İçleri Bakanlığı\'nca Adıyaman merkez, Nizip-1, Karkamış, İslahiye ve Mardin Midyat Geçici Barınma Merkezlerinin Ağustos ayı sonu itibariyle kapatılmasına karar verildi. Gaziantep Valiliği\'nden yapılan açıklamada, bu çerçevede Gaziantep\'teki geçici barınma merkezlerindeki sığınmacılardan 719’u tercihleri doğrultusunda başka geçici barınma merkezlerine nakledildi, kentte ikamet etmek isteyen 18 bin 84 Suriyeliye de Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’nce ailedeki kişi sayısı dikkate alınarak maddi yardım yapıldı. Açıklamada Nizip-2 konteyner kentte 3 bin 696 Suriyelinin halen barındığı ifade edildi.

