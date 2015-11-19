Gaziantep'teki IŞİD baskını, G20'ye saldırıyı önledi

Gaziantep’te IŞİD’e ait bir hücre evine yapılan operasyon G20 Zirvesi’ne yönelik saldırı planını ortaya çıkardı. Operasyonda ele geçirilen bilgisayarda G20 Zirvesi’ne ait belgeler ele geçirildi.

Hürriyet'ten Mesut Hasan Benli'nin haberine göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı yetkilileri, Gaziantep’teki hücre evlerine yapılan baskında, Gaziantep Emiri olarak bilinen Yunus Durmaz’ın bilgisayarı ele geçirildi.

Bilgisayardaki incelemede, IŞİD’in Antalya’da yapılan G-20 zirvesini hedef seçtiği belirlendi. IŞİD üyelerinin, devlet başkanlarının kalacakları otellere yönelik keşif yaptıkları tespit edildi.

Savcılığın uyarısıyla Antalya’ya giriş ve çıkışlar sıkı kontrol altına alındı, oteller bölgesinde güvenlik üst seviye çıkarıldı.

Çıplak fotoğraflı haberleşme

IŞİD’in Türkiye’de 18 ilde 26 hedef belirlediği de tespit edildi. İzmir ve İstanbul’da eğlence ve turistik mekanların bu hedefler arasında bulunduğu bildirildi. Örgütün, Türkiye’de bulunan Yahudi cemaati, Alevi örgütleri, bazı sol grupları da kendisine hedef seçtiğine ilişkin bilgilere ulaşıldı.

Hücre evinde 790 bin de fotoğraf ele geçirildi. Örgütün, bu fotoğraflara yerleştirdiği özel şifreler sayesinde, Suriye’deki merkezle bağlantı kurduğu anlaşıldı.

Bazı çıplak kadın fotoğraflarına yerleştirilen mesajla haberleşmenin sağlandığı tespit edildi.