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Gaziantep’teki fabrika yangını 12 saatte söndürüldü

Eyyüp BURUN/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP’te, bir tekstil fabrikasında çıkan yangın itfaiyenin yaklaşık 12 saatlik çalışma sonucu söndürüldü

20 Kasım 2017 15:22

Eyyüp BURUN/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP’te, bir tekstil fabrikasında çıkan yangın itfaiyenin yaklaşık 12 saatlik çalışma sonucu söndürüldü.
Gaziantep\'teki 4’üncü Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir tekstil fabrikasının depo bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Büyüyerek, elyaf ve kumaş dolu depoyu saran yangını gören itfaiyeden yardım istedi. İtfaiyenin 50 araç ve 100’den fazla personelle müdahale ettiği yangın yaklaşık 2 saatlik çalışmayla kontrol altına alınabildi. Sabah saatlerinde kadar devam eden yangın 12 saat sonra tamamen söndürüldü. Depoda yanan elyaf ve kumaşlar iş makineleri ile depo dışına çıkarılarak soğutma çalışmalarına başlandı. Büyük çapta hasara neden olan yangının kesin sebebinin belirlenmesi için çalışmalar sürüyor.

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